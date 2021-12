Sí, tal cual lo dice el título de la ya clásica canción interpretada por el crooner norteamericano Andy Williams: “It's the most wonderful time of the year” (Es la época más maravillosa del año). La letra de esa composición habla de lo que se todo lo que se vive en la Navidad: los saludos, los amigos, las reuniones, las fiestas, los villancicos.

Particularmente, mi memoria me dicta que las épocas navideñas son un cúmulo de momentos extraordinarios. Y esos instantes que se quedan retenidos por siempre en la mente, no serían lo mismo sin dos elementos que aderezaron mi infancia y juventud: la música y el cine.

Escuchar en la víspera a Perry Como, Dean Martin, Bing Crosby, hacía que las luces puestas en el árbol, brillaran con mayor intensidad. Ya con los preparativos familiares para la cena de Nochebuena, mis recuerdos aluden a aquellos programas especiales para la época.

De pronto todo era navideño, desde los Muppets con “A Muppet Family Christmas” (1987); hasta He-Man “He-Man & She-Ra: A Christmas Special” (1985); pasando por Garfield y Mickey Mouse, con sus respectivos shows ochenteros. Hoy, contenido de culto para buena parte de las generaciones que crecimos en los ochenta.

La mejor parte para mí, venía ya en la Navidad. Cada 25 de diciembre iniciaba el día viendo una película alusiva a la celebración, regularmente eran clásicos cinematográficos de mediados del siglo XX. Y así transcurría la jornada navideña, entre películas, música y deliciosos platillos típicos de la temporada.

Recuerdo que la televisión mexicana ofrecía en su programación, invariablemente, cada 25 de diciembre, la película “Santa Claus”. Este filme, estrenado en cines en 1959, es una rareza de la cinematografía mexicana. La peculiar cinta, fue protagonizada por el inolvidable actor José Elías Moreno, quien encarnó a Santa. Un diablo, el mago Merlín, el espacio exterior y el Niño Dios, son algunos de los personajes presentes en esa peculiar historia, parte de la celebración mexicana de la Navidad.

Hoy, con muchas nostalgia recuerdo los títulos navideños que veía año con año. Desde “Milagro en la calle 34”; en su versión de 1947; hasta Vacaciones de Navidad (National Lampoon's Christmas Vacation) con el incomparable humor de Chevy Chase.

Justo ahora pienso en los títulos que veré para pasar este día. Seguramente “Hombre de familia” (The Family Man), filme del año 2000, protagonizado por Nicolas Cage y Tea Leoni, encabezará la lista de películas navideñas para disfrutar este día, que espero sea lleno de felicidad para todas y todos mis queridos lectores. ¡Feliz Navidad!

