Creo que en estas fechas el corazón se ablanda, los sentimientos y las emociones son más puras que en cualquier otra época del año. Nos invitan a la reflexión y podrían producir un cambio personal, interior. Por eso me gustaría invitarte a que leas lo siguiente, pues te podría aligerar el paso por esta vida.

No llames por teléfono a alguien más veces de lo que se considera normal, que son dos. Aprende a no suponer, quizá la persona a la que llamas está ocupada, no siempre es porque no quiera responderte.

No pidas dinero prestado. Si ya lo hiciste, comprométete a pagar, no esperes a que te cobren. Recuerda que si te prestan es por aprecio, no abuses del cariño de la gente, no sabes si lo necesitan en el momento en que te cobran, así que muestra tu carácter, integridad, moral y cumple con tus responsabilidades. Si tampoco tienes sería bueno dar un paso adelantado y comentárselo a la persona, sabrá de tu interés por cumplirle con el pago.

No hagas preguntas incómodas. Lo que se ve no se juzga. Por ejemplo: “¿Aún no tienes pareja?”, “¿por qué no han tenido hijos?” No preguntes lo que no es tu problema, no seas metiche.

Sé educado, vive para servir, detén la puerta a la persona que viene atrás de ti, da el paso al peatón, regala una sonrisa, muestra no solo tu empatía sino también tu parte caritativa.

Si sales con un amigo o amiga y paga, te toca pagar la próxima vez, es ley de vida, no te permitas quedar como alguien abusivo.

Respeta las diferentes opiniones, aprende a diferir sin discutir, respeta la individualidad, el derecho de los demás, quizá algo puedas aprender de todo discurso diferente al tuyo, no eres dueño de la verdad absoluta, no pierdas amistades reales por tonterías.

Nunca interrumpas a nadie, cuando alguien se esté expresando, cuando esté platicando, aprende a escuchar, no eres el centro del universo. Si tienes tanta necesidad de hablar ve con un psicólogo profesional, Facebook no es terapeuta.

No te burles de alguien, menos cuando notas que no lo disfruta, no seas mal educado ni llevado, no todos tienen tu sentido del humor, no siempre cae bien el que se hace el chistoso y la burla terminas siendo tú, cuando lo haces a través de humillar a los demás.

Decir "gracias" abre las puertas del universo, más cuando alguien te ayuda.

Felicita de manera pública, si tienes que hacer una crítica, hazlo en privado.

Nunca hay una razón para comentar el peso de alguien. Si esa persona no menciona nada al respecto, ¿tú quién eres para hacerlo? Mejor mírate en un espejo antes de opinar a lo tonto.

Recuerda que apreciar a los demás es la forma más fácil de conseguir lo que uno no tiene. Trabaja en lo que no tienes, pero sí quieres, lucha por ello. La envidia es la admiración no admitida y te aleja cada vez más de tu objetivo, te hace sentir la insatisfacción que tienes y te impide que seas feliz. El que agradece merece, sé la mejor versión de ti. Esto se consigue cuando estás más abierto al aprendizaje.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

