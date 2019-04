Estrellas musicales que iniciaron en la infancia

El Día del Niño está cerca y por ese motivo hoy les comparto algunas de las más grandes estrellas de la industria musical que iniciaron sus exitosas carreras desde la infancia.



Abramos esta lista con una de mis artistas favoritas, Björk Guðmundsdóttir, conocida simplemente como Björk, es una cantautora, multiinstrumentista y productora islandesa. Empezó a cantar desde los tres años piezas del musical The Sound of Music. Luego, a los once años, inició su carrera profesionalmente al publicar su primer álbum homónimo, para cuando cumplió 16 años ya era vocalista de bandas como Tappi Tíkarrass y The Sugarcubes, hasta la disolución esta última cuando retomó su carrera como solista.





Aunque en la escena rock hay muchos ejemplos, hay pocos registros al respecto; Kurt ya cantaba temas de The Beatles desde los dos años y tuvo su primer guitarra a los 14, y Axl Rose comenzó en la música tocando el piano y cantando en el coro de la iglesia pentecostal a los cinco años y para los 17 años ya tenía su propia banda llamada A.X.L., de ahí su nombre artístico. Sin embargo, tenemos varios casos de ídolos pop que comenzaron sus carreras a una tierna edad y que sí quedó capturado en video.



La princesa del pop, Britney Spears, comenzó a instruirse en la música desde los tres años y a los 10 años hizo su primera aparición en televisión como concursante de Star Search y poco después se formó parte del elenco de The All New Mickey Mouse Club, junto a Christina Aguilera y Justin Timberlake, de quienes también hablaremos más adelante.

Del mismo modo, Christina Aguilera empezó a actuar y cantar desde niña, a través de papeles en producciones teatrales y programas de televisión en los que se destacan Star Search a los 9 años y Mickey Mouse Club. Desde entonces ya era reconocida como «la pequeña niña de la gran voz».





Una historia muy similar es la de Justin Timberlake, quien los 11 años, participó en Star Search cantando country bajo el nombre de Justin Randall y en 1993 se unió al elenco de Mickey Mouse Club. Gracias a su participación en Mickey Mouse Club, el productor Lou Pearlman buscó a Timberlake y lo convenció de unirse a 'N Sync con tan solo 14 años.