Existe cierto debate sobre si la expropiación petrolera cardenista fue una decisión que culminó un proceso de larga duración o fue un acontecimiento netamente coyuntural.

La llamada "controversia" o "el problema" del petróleo en México se había iniciado durante la primea década del siglo XX, cuando Francisco I. Madero intentó regular la industria a través de la imposición de nuevas cargas fiscales a la producción de las compañías; posteriormente la cuestión se consolidó con la promulgación de la Constitución de 1917, cuyo artículo 27 devolvía a la Nación su derecho original a los recursos del subsuelo.

Más tarde Lázaro Cárdenas quiso usar el espíritu de unidad nacional provocado por la expropiación para finalizar, más que prolongar, su programa de movilización; fue un medio de escape del conflicto inminente entre la fuerza de su seguidores radicales y el objeto cada vez más inamovible de la alarma reinante entre la clase media y la clase alta.

Para salir avante, Cárdenas convirtió hábilmente la expropiación en un vals que puso a bailar al unísono a izquierda y derecha; no más lucha de clases, no más huelgas; no más demandas sindicales; la solidaridad nacional debía imperar.

Ese fue el fin de la decisión del presidente, decoroso y sin derramamientos de sangre, un fin que abrió el paso a una nueva etapa en la historia de México, la del resurgimiento político.

¿Y el petróleo? El petróleo se convirtió a partir de 1938 en el símbolo nacional por excelencia; tanto así que petróleo y nación se convirtieron en una misma cosa para los mexicanos. Sin importar todos los problemas que aquejaron -y que aquejan - a Pemex, siempre habrá un motivo para celebrar el 18 de marzo.

Seis curiosidades sobre la expropiación petrolera:

El Decreto Expropiatorio fue dado a conocer a las 22:00 hrs. mediante un mensaje vía radio a nivel nacional. Días después de la expropiación, el país entero apoyó a Cárdenas y se hizo una manifestación a la que asistieron cerca de cien mil personas. Las compañías expropiadas exigieron un pago inmediato de sus compensaciones. Con el objetivo de mantener buenas relaciones con México, el gobierno de Estados Unidos aceptó la decisión del presidente Cárdenas. México tuvo que resistir, por un tiempo, que ningún país quisiera comprar petróleo ni plata. En la misma fecha, Estados Unidos celebra el Día Nacional del Biodiésel.

