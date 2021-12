Fiesta Navideña

Ahora sí, lista para pensar en la cena navideña, qué cocinar, qué compras pendientes realizar, qué me voy a poner, preparar los regalos de los niños y pues fíjate que siempre no, pues porque la vida tiene otros planes.

Después de una semana por demás caótica en el tema laboral y un tanto en el familiar, pues parece que no importa lo que haya de cenar, que, aunque sé que es verdad, que lo importante es la compañía, de todos modos, quería cocinar un lomo hawaiano, una ensalada y hasta galletitas, pero termino con una pierna precocida que compró el marido para que solo la calentara (muy agradecida estoy por eso)

¿por qué será que cuesta tanto fluir? Incluso unas horas antes, estuve trabajando, pero tenía esa sensación de que hacía algo y abandonaba otro, y todo salió bien, es más, mejor de lo que pensaba, pero ese tratar de controlar algunas cosas, no funciona, lo sé, pero a veces me cuesta.

Los hijos normales, ni cuenta se dan de lo que yo puedo pensar acerca de la cocina o de que no hice ningún tipo de sopa, ellos se fijan en el carácter que tenga en ese momento, en si hable feo por estrés o si estuve tranquila. Sí hubo dos que tres desacuerdos, nada grave ahora que lo pienso, pusieron la mesa, adornada con los monos que estaban en el patio por supuesto polvosos, pero son de navidad así que los sacudieron y ¿qué paso? Nada paso, ellos felices con los monos en la mesa pues…porque navidad y los renos y santa estaban sentados con nosotros junto al nacimiento, en algún momento escuchábamos villancicos o música navideña, de pronto un poco de rancheras, de pronto a Sinatra a Luis Miguel o lo que decida la mayoría, qué, aunque nada sea lo que yo pondría en mi día a día, pero pues…navidad, y por qué no, decidieron que un poco de conga no nos vendría mal para terminar bailando alrededor de la mesa.

Entonces, recapitulando, “eso” es lo importante.

En ocasiones pienso que lo mejor que puedo darles, entre otras cosas, son buenos recuerdos, momentos divertidos en donde nos reímos y terminamos contentos, bailando o que sé yo, disfrutando, la comida no se acabó termino en hamburguesas al día siguiente y nada pasó.

Se despertaron muy temprano para ver los regalos bajo el árbol, aún van por nosotros y nos piden que los abramos juntos, los reparten y ahí estamos, abriéndolos y mostrando lo que “nos trajo el niño Dios” que, dicho sea de paso, este año no arrullamos, (ya estaba en el pesebre) seguido de un chocolatito caliente y unos tamalitos.

Me queda claro que cada año es diferente, ninguno de catálogo o de película, nosotros somos la constante, hay invitados a la mesa o se hacen visitas más temprano, hay trabajo, hay estrés, hay emociones encontradas, hay y seguirá habiendo muchas otras cosas más, pero lo que no debe faltar, es ese abrazo amoroso, esa mirada de conciliación, amor, cariño y paz, al menos eso trato yo.

Espero que en algunos años que mis bribones piensen en su anecdotario, sea emocionados, alegres y con recuerdos que les deje una sensación bonita, porque no es el lugar, no son los regalos, no es la comida, es quiénes estamos y cómo somos, es la cara que tenemos y no el celular que tenemos en las manos, parece simple, pero finalmente, lo material se va, pasa, las luces se apagan, pero pues al cerrar los ojos, que sea con una sonrisa de emoción y esperanza.

¡Feliz navidad, nos vemos para año nuevo!

