Fin de pandemia.

Hemos estado viviendo lo que podría decirse es el fin de la pandemia del covid, hace un mes aproximadamente la administración del Ayuntamiento de Pachuca decidió cerrar los días sábado una de las calles más transitadas y con bastante comercio en la capital del estado, la calle de Guerrero, en el centro de Pachuca.

La implementación de dicha medida se contó con el apoyo de los mismos comerciantes, quienes han visto una respuesta favorable de los ciudadanos. Por estas acciones que recientemente se han llevado a cabo se ha notado que el coronavirus lo hemos dejado poco a poco de lado, para que se convierta en una enfermedad endémica.

Y no solo gente de Pachuca o Mineral de la Reforma visita ahora esta zona, sino también capitalinos de la Ciudad de México, incluso paisanos de otras partes del estado, y con eso poco a poco todos vamos recuperando nuestras vidas y parte de nuestra “normalidad” dentro de lo que cabe, aun así se sigue invitando al uso del cubrebocas, pues no solo nos ayuda a evitar contagiarnos, sino que si estamos enfermos no contagiamos a otros a nuestro paso.

Y hablando de enfermedades estacionales, los cambios de clima han afectado a muchas personas en nuestro entorno, debido a que las altas temperaturas en todo el estado, combinadas con los aires frescos y lluvias ligeras, han provocado que más de uno se enferme de gripe o de la garganta, siempre un cambio brusco afectará nuestro sistema inmune, es por ello que debemos vitaminarnos o consumir frutas y verduras con vitamina C.

Personalmente, esta semana me han afectado las altas temperaturas a las que hemos estado expuestos, simplemente hace un par de semanas en Pachuca se vivió una temperatura de 32ºC a las 5 de la tarde, algo que en otros años ni siquiera había sucedido, pues recordando que somos la Bella Airosa y por la cercanía con Mineral del Monte nos hace un municipio con temperaturas bajas, desde los 3º-4ºC por las mañanas, hasta los 20º-21ºC al medio día, muchos dicen que esta es la primavera más caliente en años, y otros que va ser una de las más frías de los siguientes años, pues toda la erosión de la tierra por la tala de árboles ha hecho que la tierra se caliente demasiado, recuerden que sembrar árboles disminuye las temperaturas en donde se coloquen, y también ayuda a oxigenar nuestras ciudadesy disminuir la contaminación; está bien que queramos ser tecnológicos y construir grandes edificios y estructuras arquitectónicas, pero no nos olvidemos del campo y nuestros recursos renovables, incluyamos más zonas verdes en grandes proyectos del tipo que sean a todos nos gusta nuestro planeta, recordemos que hasta ahora es el único lugar que tiene gatitos, perritos y por supuesto chocolate.

Así como nos organizamos y planeamos para ir a un partido o salir con amigos de fiesta, así también hagamos una buena acción para plantar un árbol en alguna zona cercana a nuestra casa, y siempre informándonos de cuál es la mejor especie de planta para sembrar en esa región, y si cerca de su domicilio encuentran un área que se supone tiene que ser verde y se está secando, reguemos un poco de agua en las noches para su mejor absorción, y si es agua reutilizada, mucho mejor. Ya nos salvamos del covid, ahora salvemos nuestro planeta de nosotros, nos queda poco tiempo. Hasta la próxima.

