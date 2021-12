Francisco Xavier, un hombre congruente

“Conveniencia, coherencia, relación lógica”. Esta es la primera definición que hace el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de la palabra ‘congruencia’. Así, pues, que nadie diga que Francisco Xavier Berganza Escorza es incongruente luego que se bajó del barco morenista para buscar, otra vez y ahora por su cuenta, la gubernatura de Hidalgo.

¿Conveniencia? Recientemente Francisco Xavier llegó al Congreso de Hidalgo de la mano de Morena sin tener siquiera que hacer la incómoda diligencia de recorrer calles saludando gente (digo ‘incómoda’ pues parece ser así, ya que una vez que llegan al cargo, quienes alguna vez sonrieron para las fotos como candidatos y candidatas, difícilmente vuelven a jornadas de pie y sus recorridos son más bien en camionetones con chofer). Y no solo obtuvo el espacio legislativo, sino que también recibió la encomienda de ser coordinador de la bancada morenista pese a reclamos por advenedizo.

Así, sin sudar, el otrora cantante (aunque se aventará de vez en vez algún palomazo) encontró buen acomodo en guarida guinda con el objetivo puesto en la candidatura para gobernador, acaso aspiración de tipo pejista con triunfo al tercer intento. Pero ¡sopas, perico! Que desde la dirigencia nacional lo dejan fuera de la encuesta morenista y mejor ¡ahí nos vemos! Pidió licencia al Congreso local, manifestó su intención ante el IEEH de competir como candidato independiente y de paso echó la culpa a Mario Delgado de todos sus infortunios.

¿Coherencia? En una entrevista que Francisco Xavier dio a la revista Expansión en 2016, cuando compitió por la gubernatura con Acción Nacional, el entonces candidato respondió: “Me cuesta mucho trabajo creer en los partidos”, ante la pregunta de por qué en su vida política un día es panista, luego priista y luego otra vez panista (no han sido sus únicos partidos). Ya también fue morenista y resulta que tampoco pudo creer en la 4T pues lo sacaron del equipo principal; nomás no se llevó el balón porque no es suyo, pero sí optó por ir a jugar solo y el IEEH le aprobó anoche su intención, por lo que es oficialmente aspirante a candidato independiente.

¿Relación lógica? La reciente decisión de Francisco Xavier de que la candidatura de Morena con su pan se la coma, parece obedecer pues a las intenciones prioritarias del chapulín cantante quien en dos ocasiones ha buscado ya el gobierno de Hidalgo. Historia mucha y sorpresas ninguna.

En caso de obtener la candidatura, pues debe reunir 65 mil firmas y seguramente lo hará, habrá que ver qué papel tendrá en el tablero. Los morenistas ya dijeron que no les afecta y que buena suerte (como ex que se aguanta las ganas de llorar), que al fin y al cabo ni del partido era. Con varios casos previos, Morena bien haría en pensar mejor su forma de hacer amigos.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos