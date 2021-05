Fuerza por México postula falsa mujeres trans

El tema de la paridad en la política ha sido un tema presente en las presentes elecciones por la exigencia de las autoridades electorales del país y de los estados, que tiene como objetivo garantizar la participación de diferentes sectores de la sociedad en las contiendas por ser representante del pueblo en los diferentes cargos de elección popular que existen.

Algo que hace tanto bien y justicia a mujeres (cisgénero o trans), hombres homosexuales, personas indígenas, personas con discapacidad, personas afrodescendientes, personas jóvenes, ha servido de punto ciego para algunos partidos que no lograron cumplir con la cuota de paridad que les piden, ya les había comentado sobre el caso del ex candidato hidalguense, Francisco Xavier quien fue registrado como candidato por cuota de discapacidad, siendo que no es una persona con discapacidad.

En el estado de Tlaxcala sucedió algo sorprendente, difícil de entender y sobre todo indignante que es una burla para los años de activismo de parte de la comunidad de la diversidad sexual. Los activistas Paola Jiménez y Antonio Escobar denunciaron que el ITE aprobó las candidaturas de 18 hombres que dijeron identificarse como mujeres, siendo que no es así. El partido Fuerza por México los había registrado en un principio como hombres sin hacer ningún señalamiento sobre alguna identidad diferente a la que presentaban en su solicitud, siendo que después de no cumplir con las cuotas de género, recurrieron a esta indignante trampa, pues no son mujeres trans, pues hasta antes de la campaña se habían identificado como hombres.

El ITE señaló que no puede poner en duda la palabra de dichas personas, por ellos respetaron dicho pronunciamiento y aprobaron su participación como candidatas, invitando a usar su derecho a la privacidad y protección de datos personales sensibles. Esto fue oportunista, los partidos políticos no pueden usar de esta forma los espacios destinados a las mujeres y a las personas de sectores en particular.

La comunidad LGBT+ ha luchado por años para tener reconocimiento político y ser parte de los representantes del pueblo desde su perspectiva y trabajar contra la discriminación que otros políticos no atienden, como para que ahora que se abre una brecha para hacer suelo parejo, vengan y se agandallen de esos espacios partidos políticos sin escrúpulos, que mienten y usan la paridad a su conveniencia.

ACLARACIÓN

