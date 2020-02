Gabriel Rico y el arte contemporáneo

Las referencias de arte que tiene el groso de la población son más las de los grandes maestros como Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, Picasso, etc. que del arte contemporáneo o siquiera moderno. En el arte “conservador”, con observar la obra tenemos la mayor parte de la información que necesitamos para darnos una idea del mensaje que el artista quiso transmitir. En cambio, con el arte contemporáneo, estamos en una época en la que el discurso muchas vecespredomina sobre la forma.

Parte de la apreciación del arte contemporáneo, consiste en el compromiso del espectador por conocer acerca del artista, de sus procesos y de la obra que va a observar para poder comprenderla.

Hace unos días, los nombres de Avelina Lesper y Gabriel Rico fueron motivos de titulares después de que, presuntamente, Lesper destruyera una obra del artista Gabriel Rico. Muchos tuvimos la oportunidad de conocer al artista debido a este suceso y a la vez, imágenes de sus obras. Muchas de ellas en memes.

Hoy es oportunidad de conocer brevemente la otra parte: el discurso de su obra.

Según la página de la galería OMR, a la que pertenece Gabriel Rico, su trabajo consiste en contraponer los objetos artificiales con elementos naturales para que el espectador reflexione sobre su recontextualización.

Exposición “La disciplina de la cueva”, museo de Aspen, 2019.

Ya que su formación es de arquitecto, vemos la influencia de la tridimensionalidad en su obra. Trabaja con objetos como pelotas, cerámica, piedras, ramas, luces de neón, animales disecados, etc. que utiliza para producir esculturas e instalaciones.

Los objetos puestos en una galería o un museo, nos invitan a verlos desde un punto de vista distinto al que los vemos en lo cotidiano. En repensarlos y darles un nuevo sentido. Formando un discurso con la ayuda de los elementos que los acompañan.

Naturaleza muerta, 2016.

En su trabajo, podemos ver la figura de un venado como elemento recurrente. Gabriel Rico utiliza este animal en referencia a la danza del venado del estado de Sonora que honra a la naturaleza, representando la búsqueda de la armonía entre el hombre y la naturaleza.



Citando la información de la galería OMR, Gabriel Rico busca “crear piezas que fragmenten la composición del ser humano contemporáneo y evidencien la imperfección geométrica en la naturaleza”.

Por ser un artista cuyo reconocimiento es reciente, a pesar de sus múltiplesexposiciones nacionales y extranjeras, la información sobre su obra es limitada. Esperemos que en el tiempo venidero sea más amplia pues, en el arte contemporáneo lo más provechoso quizás sea que tenemos la oportunidad de que el mismo artista hable sobre su obra, aunque se estile que sean los curadores quienes lo hagan, el discurso es más enriquecedor de primera mano.

Como conclusión, a pesar de que seamos los espectadores ideales del arte contemporáneo, aquellos que hacen labor de investigación, podemos decidir si el discurso nos convence o si son palabras adornadas que no podemos ver reflejadas en la obra. Obras que a veces no nos aportan nada al verlas, pues no nos queda experiencia alguna al presenciarlas, ya sea por que no nos identificamos o porque no representan nuestra idea de lo que es arte.