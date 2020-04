Glosario de ciberataques

¿Has escuchado términos en inglés para nombrar agresiones que pasan en internet y quieres saber qué significan? Estos son algunos de los más utilizados.

(Guía de: La Clika, libres en línea)

Ataque DDOS: mensajes engañosos enviados a un dispositivo para infectarlo con un software espía y poder vigilar o robar sus comunicaciones o información.

Phishing: mensajes engañosos enviados a un dispositivo para infectarlo con un software espía y poder vigilar o robar sus comunicaciones o información.

Keyloggers: a través de este malware que se sitúa entre el teclado y el sistema operativo, se busca interceptar y registrar la información de cada tecla pulsada en un dispositivo sin que el usuario lo note.

Sextorsión: este tipo de agresión consiste en el uso de imágenes íntimas o información personal como una forma de coerción para la explotación o el chantaje sexual.

Doxxing: forma de vigilancia mediante el rastreo profundo de la información disponible en Internet de una persona para su posterior publicación como una forma de intimidación o acoso.

Grooming: se refiere al uso redes sociales para cultivar deliberadamente una conexión emocional con menores de edad con fines de abuso o explotación sexual.

Troleo: Acto deliberado en Internet realizado por un usuario que usualmente se mantiene anónimo y conocido como troll. Los trolls son usuarios que hacen uso de la tecnología y las redes sociales para continuamente contactar, fastidiar, amenazar, y/o asustar y su comportamiento no es un incidente aislado.

Dickpick: También conocida como FNPS (Foto de Pene No Solicitada), es como su nombre lo indica el envío de una foto de los genitales masculinos a una mujer que no lo pidió, es una forma de acoso sexual digital.

