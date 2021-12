Gracias 2021

Si a principios de año, alguien me hubiese compartido que este 2021 sería aún más caótico que el 2020, que estos 12 meses me pondrían a prueba en varios sentidos de mi vida, probablemente no le habría creído.

Pues este 2021 inició lleno de malas noticias, y es que a unos cuantos días de haber iniciado una nueva década, llegó a mi la noticia de la muerte de un familiar, lo más extraño es que fue la primera vez que tuve un encuentro cercano con la muerte, hasta mis 24 años de edad había tenido la fortuna de no pasar por una experiencia tan cercana.

Conforme avanzó el año, las cosas no se hicieron más fáciles, mi salud mental sufrió un deterioro enorme, del cuál hasta el momento me estoy recuperando, tuve momentos de mucha crisis, en los que dudé de mi misma. Haciendo un recuento, me doy cuenta que hubo muchas noches en las que lloré hasta dormir.

Los problemas de salud física también se hicieron presentes, pues entre estudios y visitas al médico, se me fueron algunos meses, algo que puedo rescatar es que después de varios años intentando hacer ejercicio, por fin pude inscribirme al gimnasio e ir de manera recurrente, descubrí que el tiempo ahí pasa más lento y de alguna manera podía desahogar lo que pasaba.

Para la segunda mitad del año ya un poco más confiada y con menos crisis me enfoqué en proyectos personales que hacía tiempo había olvidado, además, pude retomar el ir a terapia, cosa que me ha ayudado bastante al día de hoy.

Durante estos 12 meses crecí bastante como persona, amiga, madre, hija y hermana, el 2021 ha sido un año caótico sí, pero también he tenido la oportunidad de crecer, de conocerme y de salir de situaciones que nunca antes había imaginado.

Este 2021 me dejó grandes lecciones, que atesoraré por mucho tiempo, también me permitió seguir con mis amistades, quienes en todo momento fueron parte de mi vivir, conocí nuevas personas y otras tantas salieron de mi vida y eso esta bien.

Para este nuevo año que esta por iniciar solo puedo agradecer al universo por todas las bendiciones que me dio en este 2021, y también comprometerme a trabajar en mí para ser una mejor persona este 2022.

Te comparto algunos propósitos que me sirvieron para este 2021 y que muy probablemente trabajaré durante el 2022.

Aprender a amar mi cuerpo

Si te propones empezar a hacer ejercicio que sea porque lo amas, no porque lo odias.

Abandonar mis relaciones tóxicas

Toma el coraje que necesitas para alejarte de cualquier persona que no te valora, ama o respeta.

No tener miedo de alzar la voz

Empieza con tu círculo de confianza, cuando empieces a hablarlo cada vez será más fácil

Pensar en como hablo de las demás

Pregúntate: ¿me gustaría que me calificarán así? o ¿reproducen estereotipos de género que me lastiman?

Sonreír solo cuando te den ganas

No tenemos por qué ser complacientes. A veces estamos de humor, a veces no y está bien.

Aparta un momento para el autocuidado

Hazlo diario. Mereces un momento cada día para apapacharte sin interrupciones.

Escucha y conoce a otras mujeres

Apoyarnos entre nosotras, nutri y fortalecer. Las relaciones entre mujeres debe ser prioridad.

Estar atenta a la violencia de género que nos rodea

No solo basta con identificarlo, debemos tener valor y enfrentarlo, también estar dispuestas a ayudar.

