Gracias a la vida que inspira

En esta columna número 75 de Semillas Estelares quiero compartir la gratitud que siento por este “periodo de tiempo” llamado 2019 en el que hice de todo: reí, lloré, me descubrí en silencio, en el bosque, en la montaña, en la bicicleta y también en el bullicio.

Acerté y me equivoqué, ayudé y me ayudaron; me enojé y me alegré, sentí miedo y amor, se fueron personas de mi vida y también llegaron nuevas, incluso me enamoré, amé y me sentí amado… hubo conexiones de todo tipo, de esas que solo puedo desmenuzar en mi corazón.

Si bien, cada fin de año se tiene la percepción que ‘termina e inicia un ciclo’, el tiempo es algo que sostenemos en nuestra consciencia. Forma parte exclusiva de la experiencia de la tercera dimensión, lineal y dualizada, en donde la oxidación hace que se degrade la materia.

Por ello, quiero agradecer por las experiencias que viví, y desde luego compartir ideas pensamientos y sentimientos a través de este espacio, las cuales no a todos agradaron. Siempre mi objetivo será dejar algo que abone a los demás.

Para el siguiente ciclo se vienen cosas chingonas. Y por ello te quiero compartir unas palabras que encontré (autor anónimo) para que las interiorices y así puedas terminar este 2019 y a la vez comenzar el 2020 con una visión distinta de ti:

LA GRATITUD

YO, (menciona tu nombre) estoy agradecida o agradecido por cada detalle de mi vida. Sé que todo lo que recibo de la Vida es un don gratuito y lo comprendo y lo acepto.

GRACIAS a la vida que me inspira, me renueva y me da la oportunidad de evolucionar a diario.

GRACIAS al lugar donde estoy aquí y ahora, pues este lugar necesita de mí y yo de él.

GRACIAS a todos los órganos de mi cuerpo, que funcionan en plena armonía y perfección.

GRACIAS a la casa donde habito, que me sirve de refugio y descanso.

GRACIAS a las oportunidades de trabajo, logros, éxitos y evolución que se abren delante de mí diariamente.

GRACIAS a cada pago recibido, porque de esa manera honro mi nombre, honro mis compromisos y mi dinero se multiplica.

GRACIAS a todo aquello que compro o adquiero, porque es el fruto de mi trabajo y mi merecimiento.

GRACIAS a todas las personas que se cruzan en mi camino.

GRACIAS a las personas que aparentemente me hacen «mal», porque me ayudaron a formar el coraje para seguir adelante; y gracias a los que me hicieron bien, porque así me hicieron sentirme amada o amado.

GRACIAS a todas las oportunidades de éxito financiero y personal que recibo, identifico y acepto.

GRACIAS a mí misma o a mí mismo, que he encontrado la gratitud en todas las personas, cosas y hechos.

GRACIAS al Universo, que conspira a favor de cada uno de mis pensamientos; por eso escojo con mucho cuidado lo que pienso, deseo y digo.

GRACIAS al Creador Maravilloso que existe dentro de mí, soy parte de Su Divinidad, por eso irradio Luz, Amor y Paz donde quiera que yo esté.

Lleno mi corazón, mi cuerpo, mi mente, mi consciencia y todo mi ser con esta Gratitud que sale de mí en todas las direcciones, llega a todo lo que hay en mi mundo y vuelve a mí en forma de más experiencias y cosas por las cuales sentirme agradecida o agradecido.

No me resta más que decir: GRACIAS.