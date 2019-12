Gracias por todo 2019

Si pudiera definir este año en unas cuantas palabras diría que fue un año de crecimiento personal, como todas las personas, también pase por crisis, hubo momentos buenos, no tan buenos y malos muy malos, en lo personal aprendí a querer y aceptar muchísimas cosas que me han cambiado en esta vida.

Pero no sólo ha sido eso, gracias a este 2019 tuve la oportunidad de crear INSUMISAS, aprendí de mi proyecto radiofónico MUJERES CAMBIANDO AL MUNDO, y he aprendido día a día más de este movimiento feminista y todas las grandes revoluciones que involucran. Me atrevo a decir que este año ha dado pasa a la cuarta gran ola del feminismo.

HAGAMOS UN RECUENTO

Las mujeres estamos al frente de de las luchas por la justicia, la igualdad y los derechos humanos, basta con mirar a la Marea Verde que cada vez llega más lugares o las protestas de mujeres indígenas por salvar la tierra que les pertenece, salvarguardando los grandes tesoros de la madre tierra.

Mujeres indígenas, mestizas, negras, del campo y de la ciudad, mujeres madres, migrantes, lesbianas, transexuales, mujeres jóvenes, ancianas, desde sus diferentes orígenes, expectativas y experiencias de vida, con su trabajo, su lucha diaria, su dignidad y resistencia, pese a los múltiples obstáculos y dificultades, contribuyen a la construcción de un mundo más justo y habitable para todas las personas.

17 DE AGOSTO DE 2019

Miles de mujeres se manifestaron para pedir alto a las desapariciones, feminicidios, violaciones; clamando por avenidas principales, con cartulinas que tenían los nombres de mujeres desaparecidas, mensajes pidiendo justicia, y alzando la voz por todas y cada una de las víctimas. Mandando un rotundo mensaje NO MÁS

Estas y muchas otras manifestaciones deberían hacernos conscientes de lo que está pasando. Y no, yo no creo que las desapariciones sean una simple coincidencia o que se trate de violaciones y feminicidios de los cuales tengan justicia.

#EsLey

La Marea Verde arrasó en el Congreso de Oaxaca, con la aprobación, por 24 votos a favor y 12 en contra, la modificación del Código Penal para despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 12 convirtiéndose así en la segunda entidad del país en tener este decreto. La sala de sesiones estalló en gritos de alegría y felicidad al conocerse el resultado de las votaciones. Grupos feministas y de apoyo a los derechos de las mujeres celebraron la decisión.

“Y la culpa no era mía”

¿Por dónde comenzar? Son muchas las cosas que quiero compartirles esta semana. Hace algunos días vivimos el 25N, cuyo objetivo es claro, erradicar la violencia contra la mujer por lo que alrededor de todo el mundo miles de mujeres salieron a protestar

HERMANAS FEMINISTAS DE PACHUCA

Mis hermanas Pachuqueñas se unieron para pedir justicia por quienes no estan, justicia por Lorena, Noemi, Olayet, por cada mujer asesinada, y demostrando que no estamos dispuestas a vivir en un mundo en donde no tenemos justicia, en donde tenemos que vivir con miedo, en donde no es grato verte bonita por las calles. A ellas mi mayor agradecimiento, gracias por su fuerza, su energía y valentía, estoy segura que si vamos siendo el ejemplo de todas las futuras generaciones, podremos hacer de este planeta un mejor lugar para vivir.

NUESTRO DERECHO A DECIDIR

Hace algunos días se llevó a cabo la votación en el Congreso de Hidalgo para dar paso a la interrupción legal del embarazo, hecho que develó un sinfín de comentarios y debates que trascendieron de las redes sociales a las instalaciones en donde se realizó la sesión.

Con 10 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones, la iniciativa para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Hidalgo fue rechazada en el Congreso local. Y no se dió, y es algo que pesa muchísimo, pero no pararemos hasta que cada mujer decida sobre su cuerpo, porque en Hidalgo #SeráLey

Gracias 2019 por dejarme este grato crecimiento personal y profesional, gracias 2019 por darme hermanas que cuidan de mi, gracias por permitirme estar con mis seres queridos y por ver crecer un año más a Danna, gracias 2019, gracias por todo.

Gracias a ti por compartir conmigo semana a semana este espacio, gracias por tu atención e interés, que el próximo año esté lleno de éxitos y sueños cumplidos.

Que el 2020 sea un gran año, en el que seamos empáticos, fraternos y humanos. Por un 2020 de revoluciones feministas. GRACIAS.

