Guía de Super-Bowl-vivencia

Ésta edición especial de Astros les platicaré un poco sobre los aspecto más importantes de cara a cada Super Bowl, la fórmula es sencilla:

Himno nacional + volado + kick-off + Primer cuarto + Segundo cuarto + comerciales hechos por los dioses de la publicidad y el márketing + Show de medio tiempo + Tercer Cuarto + Cuarto cuarto + Posible Tiempo Extra + Celebración + MVP del juego.

La edición 54 del Super Bowl verá a los Kansas City Chiefs enfrentarse a los 49ers de San Francisco este domingo en punto de las 17:30 horas y será histórico pues es el cierre de la temporada número 100 de la NFL.

Podrás seguir la transmisión por TVAzteca, Televisa, ESPN y Fox Sports. Se estiman 100 millones de espectadores tanto en servicios de streaming como en televisión en todo el mundo. Antes de la patada inicial se guardará un minuto de silencio en honor a Kobe Bryant.

Es uno de los súper tazones más parejos pues en las casas de apuestas se espera una victoria de Kansas por solo un punto y hablando de apuestas, entre las quinielas más raras que se realizan para este evento se encuentran:

De qué color será la bebida con que bañaran al coach ganador; si un fanático correrá dentro del campo y quién lo detendrá; si Demi Lovato olvidara alguna palabra durante su interpretación del himno nacional e incluso si el MVP agradecerá a Dios en la entrevista posterior al juego.

El poder latino se encargará del espectáculo de medio tiempo, un tanto criticado ya que no eran Shakira y Jennifer López las artistas que la afición esperaba aunque seamos honestos, la música latina -en especial el reggaetón- se ha convertido en el pop de ésta época. Ellas interpretarán su grandes éxitos y pondrán a bailar a todos dentro del estadio.

Será el Hard Rock Stadium el coliseo donde las dos legiones se batirán para saber quien es el mejor equipo de la temporada. Se encuentra en Miami, Florida y tiene una capacidad para 65 mil personas, previo a su remodelación ya había albergado cinco ediciones más de este evento en 1989, 1995, 1999, 2007 y 2010.

Los boletos, en reventa -ya no hay de forma oficial- han alcanzado un precio de hasta un millón 300 mil pesos en la zona más exclusiva y 30 segundos de publicidad dentro de la transmisión cuestan alrededor de 5 millones de dólares.

Lo verdaderamente relevante de ésta parte del espectáculo es el ingenio y la innovación que los mejores publicistas y mercadólogos aplican a sus anuncios transmitidos a nivel munidal, y aquí algunos claros ejemplos.

(Claro que Coca-Cola está en éste espectáculo)

KANSAS CITY:

Campeones de la Conferencia Americana (AFC) tuvieron una marca de 12 ganados y cuatro juegos perdidos en temporada regular, superaron fácilmente a los Texans en la ronda divisional 51 a 31 para después, derrotar a los Titanes de Tennessee 35 a 24.

Su estrella -como en todos los equipos- es el mariscal de campo. Lo que sorprende aquí es la edad con la que Patrick Mahomes II ha llegado a la NFL. Tiene 24 años, nació en 1995 y fue seleccionado en décima posición en el Draft de 2017.

Un dato curioso de ‘Pat’ es que además de ser un excelente quarterback, pudo brillar en las grandes ligas pues también la estaba rompiendo en el baseball colegial. Además, puede convertirse en el jugador más joven en ganar un MVP y un Super Bowl en la misma temporada (actual: Emmitt Smith: 24 años, 260 días).

En la temporada, pasó para cuatro mil 31 yardas, hizo 26 pases de anotación y fue interceptado cinco veces.

SAN FRANCISCO:

Campeones también pero de la Conferencia Nacional (NFC) ganaron 13 y perdieron tres. Ya en playoffs ganaron 27 a 10 a los Vikingos por el título divisional y para ser los mejores de la conferencia ganaron cómodamente a Green Bay 37 a 20.

Jimmy Garoppolo es el mariscal se los 49ers, estuvo desde el 2014 en Nueva Inglaterra bajo el mando de Bill Belichick. Fue drafteado por los Pats procedente de la Universidad de Illinois como la selección número 62. Tiene 28 años, nació en 1991.

Jimmy-G ya tiene dos anillos de Super Bowl en tres temporadas con los Pats aunque tuvo muy poca actividad pues Tom Brady no soltó la titularidad y jugó siete partidos en esos tres años con New England, todos ganados.

En lo personal creo que los Chiefs ganaran por 6 puntos aunque ya es hora que Jimmy Garoppolo se alce con un título porque haber sido discípulo de Brady y ser elegido en el draft por Belichick significa que el muchacho tiene talento.

Ahora con toda esta incertidumbre sobre el futuro de Tom Brady no me sorprendería que el ego del mejor quarterback de la historia lo hará anunciar su retiro -si es que se da- al terminar el juego de éste domingo. Mientras tanto, no se me ocurre quien sería su heredero si Garoppolo ya fue cambiado a otro equipo.

Solo tengo un deseo para los Astros del football, queremos espectáculo, anotaciones, jugadas grandes y gran intensidad. No queremos un juego como el Super Bowl pasado, aburriiiiido 13 a tres de mis Pats sobre los Rams.

