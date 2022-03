Hablemos de manifestaciones feministas

Ha iniciado marzo y con él, las actividades y talleres y manifestaciones con relación el Día Internacional de la Mujer. Durante los primeros días, y hasta 8 o poquito después, se realizan jornadas informativas, conferencias, bazares, etc.

Parte de las actividades que se realizan, son las marchas, en la columna de hoy te contaré un poco cuál es su función.

¿Por qué marchan? ¿Qué logran con eso?” son las preguntas habituales a las cuales nos enfrentamos dentro de nuestras familias, en nuestras redes sociales, o en nuestros espacios de trabajo.

Poder explicar esto es una tarea que no resulta sencilla puesto que, aunque todas se realizan en pro de la mujer, cada convocatoria, nombre, fecha y lugar tiene un porqué, así por ejemplo podemos encontrar marchas de marea verde, marchas por los feminicidios, marchas por la erradicación de la pobreza. Todas para exigir justicia, derechos y frenar este sistema patriarcal que día a día nos amenaza y oprime.

Ahora bien, ser el respaldo de los familiares de víctimas de feminicidios, violencia de género, trata de blancas, nos coloca como el medio por el cual muchas veces se les dé visibilidad a los casos que son olvidados, se ejerce presión social para que las autoridades realicen su trabajo.

En los últimos años, en casi todo el mundo y específicamente en México, se han organizado diversas manifestaciones, encabezadas principalmente por grupos feministas, en contra de las violencias que se ejercen contra las mujeres. En un principio las protestas se hacían por medio de performances, de música, de tendederos o escracheos en los que se exhiben a hombres violentos —sobre todo en el espacio universitario y hasta arrojando diamantina morada (de azúcar) a algún funcionario público.

A partir de esta última intervención feminista, las expresiones por parte de algunos de estos grupos han aumentado de tono, de tal modo que el 16 de agosto de 2019 sorprendieron al pintar uno de los monumen- tos más icónicos de México: el Ángel de la Independencia; el 25 de noviembre hicieron lo mismo, ahora con el Hemiciclo a Juárez, el Palacio de Bellas Artes y la Puerta Mariana de Palacio Nacional; el 8 de marzo de 2020 varios de los monumen- tos estuvieron protegidos, pero los cristales de algunos comercios no se salvaron del enojo de varias jóvenes mujeres.

Un sector de la población ha considerado esto como inaceptable por la “violencia” que las mujeres ejercen, llamándole vandalismo a estas acciones. En lo personal he sostenido que el actual movimiento feminista, igual que en sus orígenes, es el movimiento más pacífico que existe. A continuación me explico.

Como ya mencioné arriba, en agosto de 2019 parte de las manifestaciones de mujeres en contra de las violencias de género, cambiaron de rostro, algunas jóvenes visten de negro y portan capuchas y de acciones la mayoría de estas van rompiendo cristales y pintando paredes y monumentos—. Gracias a este tipo de intervenciones, ¡al fin! políticos(as) y sociedad en general voltearon a verlas, aunque parece ser que siguen ignorando la fuente de sus demandas

Un amplísimo sector de la población ha reaccionado criticándolas y reprochándoles sus acciones,etiquetándolas como “vandalismo”. Inclusive, el presidente Andrés Manuel López Obrador les envió el siguiente mensaje: “A las feministas les pido, con todo respeto, que no nos pinten las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores y que no esperen que nosotros actue- mos como represores, que no nos confundan”.

Frente a estas actitudes es indispensable reflexionar e indagar los motivos por los cuales las jóvenes se manifiestan como lo hacen. Dado lo reducido del espacio, dejo para más adelante la investigación a fondo de los rasgos que distinguen conceptos como: violencia, agresión, vandalismo y protesta, y así tener mayores elementos para encuadrar los hechos de estas mujeres como legítimos o no.

Los reclamos en la marcha del 8 de marzo de 2020 en la Ciudad de Méxicola cual concentró al mayor número de mujeres jamás antes reunido, fueron de diferente índole, pero todos tenían un común denominador: la exigencia de dejar a un lado un sistema que ignora las experiencias, pro- blemas y violencias que viven las mujeres.

Las quejas no eran en contra de un gobierno en particular, como algunos medios manejaron, sino contra el sistema patriarcal que permea en las leyes y en las mentalidades de las y los operadores de las instancias que tienen la obligación de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de niñas y mujeres en este país. Quienes asistieron gritaban o plasmaron en cartulinas: “Somos el grito de las que ya no están”, retomaron las palabras de la madre de una joven víctima de feminicidio que, ante la inactividad de las autoridades, gritó: “Y la que quiera quemar que queme, y la que quiera romper que rompa, y la que no... ¡que no estorbe!”

Vivimos tiempos en que las mujeres, al fin, han abierto los ojos. Miran por ellas mismas, desde una óptica diferente, la situación en la que [sobre]viven. Se han dado cuenta de que todo un sistema las oprime, culpabiliza, invisibiliza, deshuma- niza y que, por tanto, no son protegidas ni son consideradas sujetas de derechos fundamentales, como el acceso a la justicia. Las más jóvenes no están ya dispuestas a ser [mal]tratadas de esa forma. Buscan “matar al patriarcado”