Hacer comunidad

Cuando se habla de comunidad LGBT+ se hace referencia al conjunto de personas que se identifican con una orientación sexual y/o identidad de género distinta a la heterosexual o cisgénero. Dentro de dicha comunidad se ha conjuntado a las mujeres lesbianas, hombres homosexuales y personas bisexuales, así como personas transexuales, intersexuales y queer.

Al término comunidad se puede entender como el conjunto de personas que viven bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses, según lo que se puede leer en una búsqueda rápida en google. Las personas que no son heterosexuales y se identifican como miembros de la comunidad de la diversidad sexual, no es que sigan normas establecidas de conductas, no es que adopten un estilo de vida o de conducta. Sin embargo, sí se tiene un interés en común: DEJAR DE SER DISCRIMINADOS.

En Twitter se desató un debate a raíz de los comentarios de la deag queen Letal, que en el programa de YouTube, Pinky Promise, afirmó que no se había sentido atacada por heterosexuales, como se sintió atacada por la comunidad LGBT+ cuando inició como jueza del reality show La Más Draga. El comentario hizo que algunos personajes famosos en redes sociales que son abiertamente homosexuales hablaran sobre si Letal estaba o no en lo cierto. Por una parte, había quien secundaba a Letal, considerando que en la comunidad LGBT+ hay conductas “tóxicas”, en las que unos y otros se atacan. Por otra parte, había otros que defendían que la idea de comunidad no tiene que ver en cómo sean algunas personas dentro de esta pues, en otras palabras, gente mal o grosera hay sin importar la orientación sexual o cualquier otra condición.

En mi consideración, Letal no fue clara y no entendió de donde iban los comentarios que la lastimaron, aunque son en su mayoría personas homosexuales quienes ven La Más Draga, no son todas las personas que se identifican dentro de la comunidad quienes ven el programa. Las malas críticas fueron de parte de seguidores de un programa de entretenimiento, que criticaron su papel como juez, no su condición de travestismo.

Ser miembro de una comunidad no significa que habrá armonía entre todos los que se identifiquen dentro de esta, pues si bien, hay personas que son agresivas o hirientes con sus comentarios, no es porque sean homosexuales o transexuales, sino porque su experiencia de vida lo ha hecho personas problemáticas.

La comunidad LGBT+ ha servido para que cada vez más personas puedan vivir su vida fuera de un closet, se respeta la forma de vivir de quienes tiene una pareja de su mismo sexo y tener todos los derechos sin importar la orientación sexual. Si existen espacios en diferentes entornos en donde las personas no deben ocultar una parte de su vida, es gracias al trabajo colectivo de esa comunidad, sin esta, no habría este espacio. La comunidad es unidad.

