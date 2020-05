Homofóbico (closetero): lo que te choca te checa.

Closetero es el termino utilizado dentro de la jerga del mundo LGBT+ para referirse a la persona que es homosexual o bisexual pero debido a la presión social, no expresa abiertamente su orientación, incluso busca ocultar cualquier indicio que pueda dar señales de ser homosexual. En algunos casos, esta conducta de auto-represión provoca inseguridad, frustración y por consiguiente violencia, la cual recae sobre personas que a su parecer son homosexuales, pues son lo que busca reprimir dentro de sí mismo.

Si usted conoce a una persona que afirma ser lesbiana, gay o bisexual, se habrá dado cuenta que es como cualquier otra persona: trabaja, estudia, socializa, come, respira, tiene sueños, se enoja. Lo único que cambia es el género de la persona con la que decide relacionarse sentimentalmente. Obvio que hay algunos matices en las personalidades de cada persona, pero eso sucede en todos, algunas personas son más románticas, o más serias, otras son más femeninas y en otras reluce más la masculinidad, pero no dejan de ser personas.

El closetero no entiende eso, debido a su paranoia de ser “descubierto”, empieza a exagerar aspectos de su personalidad, enfatizando todo lo relacionado a lo masculino o femenino según sea el caso. En específico, hablando de los hombres closeteros, inician reforzando su imagen, cuidan que en ellos no exista nada que pueda ir relacionado con lo femenino, el rosa se convierte en su peor enemigo y si ven a un homosexual femenino, no paran en decir ofensas y señalar lo mal que les parece que exista o viva de la forma en que lo hace, a pesar de que nadie haya mencionado nada al respecto.

En las escuelas o los trabajos, es común ver a personas que constantemente agreden o molestan a quienes son LGBT+, casi siempre, después de pasados los años, terminan aceptando que sus agresiones eran incitadas por el sentimiento de culpa que tenían al sentirse distintos y no saber como actuar al respecto. En algunos casos, esa represión escala a los golpes, incluso al homicidio contra personas homosexules o incluso el suicidio.

Es importante poner atención en los comportamientos de las personas, en especial cuando alguien reprocha o señala demasiado algo en específico, como la homosexualidad. Lo que comunicar esa persona, de forma inconsciente, es que él o ella es homosexual o incluso transexual y no sabe como manejar lo que siente. La profesora Alina decía: “lo que te choca, te checa”, lo que tanto criticas o señalas, también está en ti y no has sabido canalizarlo de una mejor forma. Pues en el fondo, la crítica es una queja a sí mismo por no poder vivir y expresarse de la misma forma que quien es señalado.

