Información ¿Fake?

No que me hayas mentido, que ya no pueda creerte, eso me aterra”

Friedrich Nietzsche

Este año ha sido singular para México y el mundo, pues se ha demostrado no solo la fragilidad de los sistemas económicos y de gobierno, sino lo endeble que es la información, ante la aparición de nuevas formas de comunicación, como lo son las redes sociales.

Con que una persona suba una imagen, y escriba un texto, por el simple hecho de aparecer en Twitter, Facebook o Instagram, entre otras, las personas dan por cierto el contenido, sin verificar la veracidad ni las consecuencias de subir o replicar la información.

Otros, aprovechan los medios de comunicación, para dar cifras y datos, que sean convenientes a intereses personales o de grupo, sin embargo, de igual manera, terminan, en algunos casos, siendo desenmascarados y culminan con contradicciones de las cuales nadie les salva.

Un servidor, hace aproximadamente dos semanas, compartí una noticia de Televisa, inclusive subí la imagen (screenshot) en donde dicha cadena informativa anunciaba que el servicio de energía eléctrica, subiría en México, 4%.

Muchos, al igual que un servidor, nos quejamos de tal medida, otros, horas después, me apoyaron, a razón de crítica, con un escrito emitido por la Comisión Federal de Electricidad, de que la noticia era falsa (fake) y uno llegó al grado de pedir borrase mi publicación, a lo que no accedí y contesté uno a uno los comentarios de quienes me compartieron que la nota era fake, manifestando que esperaba así fuere.

No borré la publicación, para dejar constancia de que inclusive una cadena nacional de noticias, puede incurrir en el error o en su caso dolo, para compartir noticias que no son reales, y lo importante que resulta tener el criterio suficiente para no caer en desinformación.

Hoy, circulan muchas noticias falsas y declaraciones, inclusive de gobernantes irresponsables y mentirosos, lo que nos confunde como población y por lo cual, me permitiré citar solo algunas para dar claridad del cuidado que debemos tener con la información y la responsabilidad de evitar replicar mentiras, que su resultado es la incertidumbre y confusión entre la población.

Donald Trump declaró que la ingesta (vía inyección intramuscular) de productos anti bacteriales podría limpiar el organismo:

FALSO, los expertos pidieron a la población norte americana, evitar la ingesta de los mismos; a una semana de esta declaración, más de 100 personas habían fallecido por envenenamiento, el Presidente Estadounidense, salió al paso a decir que su comentario había sido en son de broma.

El Subsecretario López – Gattel comentó que la gente NO debe usar cubre bocas sino presenta síntomas de COVID 19:

FALSO, los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) e investigadores de las Universidades de mayor prestigio del país (UNAM, IPN, etc.), explican el por qué el cubre bocas ayuda a prevenir los contagios; dando como resultado que el subsecretario en cita, ahora declare y pida el uso de estos insumos de “manera responsable”.

El gobierno federal declaró que los préstamos que por su cuenta consiguieron los grupos empresariales mexicanos ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), era un polo de corrupción y que, en lugar de ayudar a las empresas, sólo haría que los empresarios evadieran impuestos y México se endeudara:

FALSO, el dinero NO es ni del gobierno NI del pueblo de México, sino de un organismo internacional, que nada tiene que ver con las políticas públicas del país, y cuyos montos deberán ser pagados por quienes reciban el préstamo; lo que fue aclarado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, horas después de la desafortunada declaración, en donde desacreditaba los apoyos internacionales.

La Secretaría de Hacienda declaró que, en el primer trimestre del 2020, se crearon 190,421 puestos formales de trabajo:

FALSO, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que es quien registra las altas y bajas de empleos en México, junto con el INEGI y la Secretaría del Trabajo Federal, declaró que se crearon sólo 61,501 empleos, de los cuales el 55% son formales; además la Secretaría del Trabajo informó que tan sólo entre el 15 de marzo y el 7 de abril del año en curso, se perdieron más de 356,000 empleos directos.

El Subsecretario López - Gattel, los Gobernadores y/o Presidentes Municipales son la autoridad que determina las fases en las que México puede transitar en esta pandemia, además de dictar las medidas restrictivas de comercio y movilidad:

FALSO, para ello hay un órgano colegiado, denominado Consejo Nacional de Salud, integrado por expertos en la materia y que por cierto, nadie ha respetado ni escuchado con las formalidades que la ley exige; tan sólo por citar un ejemplo, el ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, ordenó el cierre de cines, teatros y algunos comercios, desde la última semana de marzo del 2020, sin tener las facultades para ello, le siguió Mineral de la Reforma, de la misma entidad, prohibiendo la venta de bebidas alcohólicas, sin facultades ni motivación legal para ello, todo esto genera confusión entre la población.

El Subsecretario López – Gattel ha comentado que conforme al modelo Centinela, los casos de contagio se deben multiplicar por 8.2, para dar una idea del número de contagios “reales” en México:

FALSO, conforme a declaraciones de epidemiólogos integrantes del Colegio Nacional y Estatal de Salud Pública, el modelo centinela solo sirve al inicio de la pandemia, para predecir zonas de contagio y su variación es del 8 y hasta el 35% de los casos, con lo cual recomiendan que en lugar de seguir a estas alturas de contagios con cifras irreales de un modelo inoperante para la Fase 3, se apliquen pruebas generalizadas para detectar la enfermedad, pues a diferencia de otros países de Europa, Norte América y América Latina, que aplican alrededor de 150 pruebas por cada 10,000 habitantes, en México se aplica, 0.4 pruebas por la misma cantidad referida.

El gobierno federal ha declarado, a través de las herramientas de Google, cuáles son las entidades que registran mayor baja de la movilidad en el país, destacando a la Ciudad de México como la de mayor baja y Zacatecas, seguido de Hidalgo, como la que menos respeta el “Quédate en Casa”:

FALSO, la herramienta utilizada solo mide la movilidad de quienes en su teléfono celular usan Google, por lo cual la medición es sesgada y no puede generalizar la realidad de una población, en donde más de 60 millones de mexicanos no cuentan con un teléfono “inteligente” ni las herramientas de Google, para garantizar que la información sea cierta: lo que es un hecho y basta con ver imágenes en redes de distintas localidades y ciudades, es que los mexicanos creen, en una inmensa mayoría, que la enfermedad es un invento y “no pasa nada”.

El gobierno federal ha expresado que, otorgando micro créditos con intereses, dar más dinero a adultos mayores, discapacitados y los mal llamados “ninis, desaparecer 10 subsecretarías y que los funcionarios no cobren aguinaldo, invertir más dinero en PEMEX y hacer sus 3 obras magnas (Tren maya, Refinería de Dos Bocas y Aeropuerto Felipe Ángeles) con eso se reactiva la economía y se crearán dos millones de empleos en mayo:

FALSO, las principales casas analistas de mercados internacionales, e inclusive bancos locales y foráneos, recomiendan al gobierno medidas más eficientes como postergar, NO condonar impuestos y derechos, subsidios al empleo, en lugar de “regalar” más dinero a quienes no forman parte del proceso productivo del país, extender créditos a la pequeña y mediana empresa, pues así no solo se genera consumo, sino se alimenta la cadena productiva, flexibilizar pagos de luz, y cuotas al Seguro Social e INFONAVIT, lo que permitiría conservar empleos, medidas que el Gobierno Federal, se niega a aplicar.

Además de que la caída en los precios del petróleo, y el nulo reparto de las obras entre un mayor número de constructores, tiene varada la economía y aunque instituciones como el ISSSTE declare que otorgará más de 600 mil créditos hipotecarios, éstos los entrega con intereses por encima del mercado y bajo condiciones leoninas, que en lugar de ser un apoyo para las familias, es una lápida que al correr de los años se convierte en la peor pesadilla de los supuestos beneficiarios.

Según los expertos, analistas y empresarios, la recuperación económica, podría iniciar a finales del 2020 y tardaremos cuando menos dos años en generar los dos millones de empleos que ha prometido crear el gobierno federal en solo un mes.

Por hoy me despido, esperando tus comentarios.

Hasta la próxima.

