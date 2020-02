Mucha gente está familiarizada con el nombre de esta hormona, es sabido que tiene un papel central en el manejo de la diabetes, pero ¿exáctamente qué es? ¿qué hace? ¿es malo que le den insulina a un diabético? Todo eso te lo explico a continuación.

La insulina es una proteina señalizadora que viaja en sangre, por lo que se denomina hormona. Su función es permitir que la glucosa (azucar) pueda entrar a las células del cuerpo. Sin ella el azucar no se puede utilizar como fuente de energía ni almacenarse.

Su función es anabólica, es decir, crear materia. De hecho hay 4 hormonas anabólicas como la hormona del crecimiento, los estrógenos y la testosterona, de las cuales la insulina es la más poderosa.

¿Pero qué pasa en la diabetes? Empezamos por entender que dentro de la clasificación de Diabetes Mellitus Tipo 2 (antes llamada "no insulinodependiente") hay al menos 8 enfermedades distintas que comparten caractarísticas. Y al menos 3 tipos clínicos perféctamente distinguibles. Para no extendernos innecesariamente hablaremos de un tipo de pacientes diabéticos que pierden mucho peso en poco tiempo, se ven envejecidos, pierden músculo, estatura, vitalidad, etc. Esos pacientes no producen insulina, incluso comiendo poco su glucosa se eleva (no entra en la célula y se acumula en la sangre) y por eso necesitan de su efecto anabólico. Ponerles insulina les controla la glucosa, les regresa la vitalidad, la musculatura y lo reintegra a la vida.

En cambio, la mayoría de los casos, los pacientes diabéticos son personas con sobrepeso, casi todo en el abdomen (panza y lonja), iniciadon presentando muy malos hábitos alimenticios y de actividad, que cuando hacen dieta rígida suben de peso, que frecuéntemente no comen demasiado comparado a sus compañeros, pero el peso es muy distinto, cursan con dolores musculares, sueño despues de comer (el mal del puerco), insomnio nocturno, retención de líquidos, cansancio casi permanente, frecuentemente calambres, el cuello negro con verrugas (acantosis nigricans). Si el cuadro se avanza ocurre elevción de triglicéridos, posteriormente colesterol (la glucosa sigue saliendo normal) en el caso de las mujeres casi siempre presentan quistes ováricos, frecuéntemente miomas uterinos con mucho dolor mensutral con irregularidades menstruales (dismenorrea), dificultad para embarazarse, quistes mamarios (mastopatía fibroquística), vello facial y corporal (hirsutismo) acné, piel mixta, entre otros.

Todos esos sígnos (cosas verificables) y síntomas (cosas que el paciente siente), pertenecen a un exceso de insulina, y si estos pacientes no son diabéticos, van a serlo. A menos que se hagan cambios sustanciales en el estilo de vida.

¿cómo puede haber exceso de insulina y diabetes? porque el azucar de la sangre viene de la comida y del hígado, mediante un proceso llamado gluconeogenesis. El "sensor de glucosa" del hígado se daña y el hígado produce enormes cantidades de azucar, a lo que el páncreas responde producuendo iguales cantidades de insulina, por eso es que en los estudios de laboratorio no se ve alterado, pero el exceso de insulina provoca daños serios.

Por ningún motivo se de debe administrar insulina como tratamiento regular a un paciente con estas características. El hacerlo provocaría, sí una mejoría en los valores de glucosa en sangre, pero un empeoramiento de todos los demás síntomas, incluyendo acelerar la formación de placas de ateroma en el corazón, que podría provocarles un infarto, y precipita el daño renal.

A este tipo de pacientes se les debe dar una dieta prácticamente libre de azucar, un medicamento para "corregir el sensor de azucar" del hígado y complementar con algunos minerales escenciales como el Magnesio (importantísimo cofactor para la glucolisis) y el complejo B (especialmente la Tiamina por razones similares). Si se hace correctamente, en 3 días el paciente nota una mejoría importantísima en los malestares como el sueño por el día y el insomnio por la noche y en 15 días tendremos una mejoría notable en la disinución del volúmen abdominal y mejoría casi completa de niveles de triglicéridos y de colesterol sin necesidad de tomar estatinas ni fibratos.

Infórmate, consúltanos y síguenos aquí

Dr. Alberto Vidal

Pachuca Hidalgo

5534171363

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.