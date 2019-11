NiUnaMenos

Estoy cansada de salir todos los días a la calle y sentir miedo de no volver, vivo con la angustia de que mi madre, hermana, primas, tías y amigas desaparezcan, camino volteando a todos lados, aprieto con fuerza mis llaves y corro para llegar a casa.

Esta semana la noticia de la desaparición y feminicidio de Lorena terminó por robarnos la poca tranquilidad con la que cientos de mujeres salíamos de nuestros hogares. ¿Qué está pasando? ¿Por qué a nosotras? Ahora tan pronto oscurece quiero estar en casa.

En México ser mujer es un riesgo. Puedes ser explotada, violentada, desaparecida y asesinada. ¿Y sabes que ocurre? Nada, no hay justicia, los responsables nunca son encarcelados, y en lugar de respetar tu dolor, tu luto, tu muerte, a las personas se les hace fácil CULPARTE, por estar en el lugar “equivocado” en horarios “incorrectos” vestida “indecorosamente”.

Nos desaparecen; violan y matan y a nadie parece importarle, somos un número más en las gráficas, acusan que andabamos en malos pasos y cierran el caso, como si nuestra existencia, nuestra vida no fuera nada.

Poco a poco nos están quitando todo, me aterra dejar un México en el que no podamos vivir tranquilas, lamento el feminicidio de cada una de mis hermanas, es hora de gritar BASTA, NI UNA MENOS.

Es urgente implementar protocolos que garanticen nuestra seguridad, que las autoridades se comprometan, que se dicten sentencias a todos los criminales y feminicidas, que la sociedad y los machitos comiencen a cambiar.

PAREN DE MATARNOS: La violencia contra las mujeres en México sigue una tendencia a la alza en los últimos años, y en este 2019 más de 2 mil 173 mujeres han sido asesinadas. Los motivos son diversos: “que estaban solas en la noche” “que bebieron de más” “que fue crimen pasional” etc, argumentos cegados, ignorantes y misóginos. La realidad es que nos matan porque SÍ.

Primeros 10 municipios con presuntos delitos de feminicidio:

1. Juárez, Chihuahua: 12

2. Xalapa, Veracruz: 11

3. Culiacán, Sinaloa: 8

4. Centro, Tabasco: 8

5. Coatzacoalcos, Veracruz: 8

6. Monterrey, Nuevo León: 7

7. Acapulco de Juárez, Guerrero: 6

8. Córdoba, Veracruz: 6

9. Veracruz, Veracruz: 6

10. Tijuana, Baja California: 5

LOS DEMONIOS DE CIUDAD JUÁREZ SE EXTIENDEN POR TODO MÉXICO

El asesinato de mujeres en México cobró notoriedad internacional en 1993, cuando comenzaron a denunciarse públicamente los casos de mujeres asesinadas en la fronteriza Ciudad Juárez, al norte de México. Tuvieron que pasar casi 20 años para que el país incluyera en su Código Penal el delito de feminicidio.

Hoy, todo México se ha convertido en un gigantesco Ciudad Juárez.

TODA MUERTE VIOLENTA DEBE SER INVESTIGADA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Quienes critican su uso han señalado que la gran mayoría de víctimas de homicidio en México son hombres. No obstante, los expertos señalan que el feminicidio deriva del odio relacionado al género de la víctima, el cual se evidencia con la mutilación de los cuerpos, con signos de violación sexual o tortura en ellos y con el hecho de cómo intentan esconderlos en terrenos baldíos o canales.

Te comparto un texto que encontré en redes sociales:

“Si mañana no te contesto las llamadas, mamá, papá, familia. Si no te digo que voy a cenar. Si mañana, mami, no aparece el taxi.

Tal vez estoy envuelta en las sábanas de un hotel, en una carretera o una bolsa negra. (Mara, Micaela, Majo, Mariana). Tal vez estoy en una maleta o me perdí en la playa (Emily, Shirley).

No te asustes, mamá, si ves que me apuñalaron (Luz Marina). No grites cuando veas que me arrastraron (Arlette). Mamita, no llores si te enteras que me empalaron (Lucía).

Te dirán que fui yo, que no grité, que fue mi ropa, el alcohol en mi sangre. Te dirán que fue la hora, que estaba sola. Que mi ex el psicópata tenía motivos, que yo fui infiel, que fui puta. Te dirán que viví, mamá, que me atreví a volar muy alto en un mundo sin aire.

Te juro, mami, que morí peleando.

Te juro, viejita, que grité tan alto como volé.

Se va a acordar de mi, ma, sabrá que fui yo quién lo jodió cuando me vea en el rostro de todas las que le van a gritar mi nombre. Porque sé, mamá, que no vas a parar.

Pero, por lo que más quieras, no ates a mi hermana. No encierres a mis primas, no prives a tus sobrinas. No es su culpa, mamá, tampoco fue mía. Son ellos, siempre serán ellos. Lucha por sus alas, por las que me cortaron. Lucha para que sean libres y vuelen más alto que yo. Pelea para que griten más fuerte que yo. Que vivan sin miedo, mamá, tal como viví yo.

Mamita, no llores mis cenizas.

Si mañana soy yo, mamá, si mañana no vuelvo, destruyelo todo.

“Si mañana me toca, quiero ser la última.”

#NIUNAMENOS