A las que nos arrebataron

Durante los días pasados, en México recordamos a nuestros seres queridos que han partido de esta vida, miles de familias colocaron altares e incluso acudieron a los panteones a visitar las tumbas de sus familiares.

Desde hace un par de años en el altar que colocamos en mi casa, se coloca una cruz rosa en nombre de las mujeres víctimas de feminicidio, hoy quisiera platicar de algunas de ellas, pues las nombramos y recordamos.

NICOLE

Nicole Santos Palafox de 7 años de edad desapareció el pasado 2 de marzo en Tizayuca después de que había salido a jugar con sus amigos. El día 13 de ese mismo mes fue identificado su cuerpo y su asesino M.A.H.P. fue vinculado a proceso.

El día de su desaparición, vestía blusa blanca y pantalón de mezclilla, había salido, como muchas otras tardes, a jugar con los niños que vivían en la misma privada que ella, sin imaginar el peligro que la rodeaba. Tras doce días de búsqueda, manifestaciones, dolor e incertidumbre, la muerte de la pequeña, fue confirmada

Nicole no podrá regresar a clases, no esperará a Santa con una carta bajo el árbol, no salió a pedir dulces. Se acabaron sus tardes de juegos, sus sueños e ilusiones. Te nombramos Nicole.

DENISSE

Denisse, de 16 años de edad, fue reportada como desaparecida el pasado 13 de abril, en San Agustín Tlaxiaca, tan solo un día después, el 14, su cuerpo fue hallado en Ajacuba. La joven salió de su domicilio y ya no regresó, por lo cual sus familiares habían emprendido su búsqueda y el 15 de abril organizaciones civiles llamaron a marchar en San Agustín Tlaxiaca en demanda de justicia.

Pobladores tomaron tres patrullas municipales para ir en busca del presunto culpable del asesinato de la joven, luego de marchar por las calles del municipio.

Hace un par de días, José Ramiro “N” su presunto feminicida, fue arrestado tras permanecer prófugo seis meses y medio y quedó a disposición de un juez para enfrentar los cargos imputados. Te nombramos Denisse.

ARACELI

Una semana antes de cumplir 27 años de edad, Araceli González fue vista por última vez en Acaxochitlán el 6 de noviembre de 2020, por lo que la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH) emitió una ficha de búsqueda y la catalogó como una persona no localizada.

Dos días después de su desaparición, la familia, seres queridos de Araceli y comunidad de La Bóveda, en Acaxochitlán, bloquearon la vía federal y de peaje México-Tuxpan, a la altura de los cruceros de Zacatlán y del Tejocotal para exigir la localización de la joven que vendía elotes a un costado de dicha carretera.

Tras 10 meses, en agosto, sus restos fueron entregados a su familia, aunque su cuerpo fue hallado en mayo en el mismo municipio en donde desapareció, pero fue hasta confirmar la identidad que sus seres queridos pudieron despedirse de ella. Te nombramos Araceli.

Por eso las recordamos contando su historia y gritando su nombre, pero también exigimos justicia, para que sus muertes no queden impunes, para que sus feminicidas sean encarcelados.

A nosotras nos duelen todas las que ya no están, NUNCA será justo que no estén aquí, deberían estar vivas.

