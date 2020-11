Isidro Pedraza, QEPD

El pasado miércoles 23 de septiembre acudió a las instalaciones de AM Hidalgo para grabar una entrevista que fue publicada días después. Era ya candidato a la alcaldía de Pachuca y aquel día se llevaría a cabo el primero de tres debates.

¿Va a acudir al debate que convocó el priista Sergio Baños para esta tarde?, le pregunté antes de que entrara al estudio, mientras se afinaban detalles técnicos, y fiel a su estilo respondió que sí, que estaría presente en el señalado ejercicio.

“Pues no me invitaron, pero si es callejero, a puño limpio y sin reglas, claro que iré. También voy a ir mañana al que convocó Sarkis (Mikel Jeitani), en ese me va a tocar abrir las rondas, no sé por qué, pero no importa, ahí vamos a estar”.

A ese primer debate se presentó, aunque el anfitrión no acudió, pues dos horas antes decidió cancelarlo. Fue entonces que junto con el candidato de Morena, Pablo Vargas González, hizo un pronunciamiento al pie del reloj monumental.

También se presentó al segundo debate, aquel organizado por el Colegio Libre de Hidalgo, de Sarkis, donde de vez en vez repartió caña al propio Vargas y al novel panista, Andrés Chávez, que no tuvo argumento para darle respuesta.

El lunes 5 de octubre, semana y media antes de que concluyeran las campañas políticas, se llevó a cabo el tercer debate, el convocado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, al que estaba confirmado, pero que no pudo ya acudir.

Horas antes, durante el fin de semana, el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) había sido ingresado al Hospital General de Pachuca bajo sospecha de COVID-19 y aunque la confirmación tardó, resultó positivo.

Isidro Pedraza Chávez, quien anteriormente había sido ya diputado local, federal, senador, representante electoral, dirigente estatal de la UNTA y desde hace muchos años fundador y líder nacional de la UFIC, no pudo concluir su campaña.

La jornada electoral se llevó a cabo el domingo 18 de octubre. Pedraza Chávez continuaba enfermo, se derivaron otras complicaciones a consecuencia del pandémico padecimiento y perdió finalmente la batalla el martes 11 de noviembre.

¿CUÁNTOS MÁS?

En aquel encuentro, luego de casi una década de no haber coincidido, expresó fuera de grabación su temor a contraer COVID-19 durante la campaña, como había sucedido ya al candidato de Más X Hidalgo, Gustavo Ríos. Isidro Pedraza, profesor rural, dirigente campesino y siempre polémico, tristemente se suma a la letal estadística del COVID-19, esa que los cínicos de Lorenzo Córdova y Hugo López-Gatell se empeñan en negar, esa que se agudizó a consecuencia de las elecciones para renovar los 84 ayuntamientos de Hidalgo y no conformes enfilan las votaciones para diputados locales y federales, sin importar la población.

ACLARACIÓN

