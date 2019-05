Ivonne Ortega y Arturo Herrera, mensajes

La presencia de Ivonne Ortega Pacheco y Arturo Herrera Gutiérrez generaron expectación en la esfera política hidalguense. En el primer caso, la exgobernadora de Yucatán acudió en busca de adeptos rumbo a la presidencia nacional del PRI; en el segundo, como representante presidencial en una sesión solemne.

Ortega Pacheco se adelantó a la emisión de la convocatoria del partido tricolor y comenzó una serie de recorridos por el interior del país para abonar simpatías que le permitan acceder a la dirigencia. El discreto encuentro que encabezó en el salón de usos múltiples de Parque de Poblamiento provocó inquietud.

La principal interrogante era quién trajo a la aspirante, toda vez que la militancia hidalguense deberá apostar por la fórmula que considera a la exdiputada federal, Carolina Viggiano Austria para la secretaría general, pero fue la yucateca quien operó directamente su visita a Pachuca con apoyo de empresarias.

El proceso interno para renovar la presidencia y la secretaría general del tricolor a nivel nacional aviva ya sus restos. Aunque se percibe disminuido, será importante el acomodo de fuerzas al interior del PRI porque impactará en el reparto de candidaturas a las presidencias municipales a renovarse durante 2020.

Para el caso del hidalguense Arturo Herrera Gutiérrez las suspicacias fueron más amplias. El subsecretario de Hacienda acudió a nombre del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a la sesión solemne donde se conmemoraron 150 años del Poder Legislativo, con los consecuentes mensajes cifrados.

Su presencia se interpreta como respuesta del mandatario nacional a la exigencia que realizaron integrantes de la comunidad universitaria el pasado miércoles 8 de mayo, donde fueron distribuidos escritos en los que responsabiliza a Herrera del congelamiento de las cuentas bancarias de la UAEH y piden su cese.

REACCIONES

La sucesión nacional priista aún no comienza oficialmente y genera ya reacciones. Su presidenta en Hidalgo, Erika Rodríguez Hernández tuvo que deslindarse de la visita de Ivonne Ortega y además, pedir a quien aspire que respete los tiempos. Antes, el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz acusó al mandatario Omar Fayad de posicionar a Carolina Viggiano, a lo que respondió que es falso, mera grilla. En el frente de Morena, Arturo Herrera es visto ahora como una de las opciones para la sucesión gubernamental, aunque primeramente representa un mensaje para el Grupo Universidad, que no solo se mantendrá en el cargo, sino que tiene el apoyo.