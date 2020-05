Joy Huerta: amor al aire

La maternidad puede ser un vinculo tan fuerte y trascendental que transforma las ideas de quien la vive. Como Joy Huerta, cantante del duo Jess y Joy quien, tras convertirse en madre ha sido una voz fuerte a favor de las familias diversas.

El año pasado Joy anunciaba en redes sociales que estaba esperando una bebé junto con su pareja que era su esposa desde hace algunos años. Hasta ese momento, el publico de la cantante no tenía idea que fuera lesbiana, ni que llevara tiempo al lado de alguien y mucho menos tenían la sospecha de un bebé en camino.

Su publicación expresaba su emoción por ser madre y como estaba viviendo el proces, de esa misma forma quienes leyeron sus palabras tomaron la noticia, los comentarios se desbordaron de amor y buenos deseos para su familia que pasó a estar presente en la vida pública como Joy.

Joy no hizo énfasis en el tema de su orientación sexual y realmente no era necesario, era clara la relación en la vivía, no había más que comentar. Sin embargo, en el mes de junio del 2019, tanto Joy como su hermano Jess expresaron palabras de apoyo para quienes vivían el amor a través de otros colores, en especial a quienes habían formado un hogar con hijos bajo los colores del arcoíris. Por primera vez expresaba su opinión referente a la comunidad LGBT+.

El 17 de mayo los hermanos Huerta participarán en la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Les, Homo, Bi, Transfobia en México. El evento será de manera virtual, en el que habrá algunas mesas de opinión y el duo compartirá una hora de su repertorio. La actividad está a cargo de la organización Yaaj, que se dedica a promover los DDHH de la población LGBT+ en México.

La valentía de Joy al compartir parte de su vida familiar subiendo fotos con su bebé o como lo fue su reciente aparición en la revista People en Español en la que fue retratada junto a su esposa Diana Atri. Su testimonio de vida y la popularidad que tiene, son favorables en la normalización de las familias homoparentales. Sus seguidores y el público en general han podido ver que las familias conformadas por padres o madres homosexuales no son destructivas como lo dicen sectores homofóbicos de la sociedad. El amor que se demuestran Joy y Diana ha trascendido para bien y da lecciones que el sentimiento de amor es igual, sin importar el género, pues lo esencial es la reciprocidad.