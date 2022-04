Justicia para Roxana

El pasado 10 de abril se dio a conocer que Roxana Ruiz fue informada sobre la revocación de las medidas cautelares por el proceso que lleva, tras el “uso excesivo de legítima defensa” al asesinar a su violador, en mayo del 2021.

Roxana es una joven de 22 años que mató al hombre que la violó. La agresión ocurrió cuando regresó de trabajar y se encontró a una amiga con la que se quedó a platicar a unas calles antes de llegar a su domicilio, en Nezahualcóyotl. Minutos después se unió a la plática Sinaí, un joven a quien conocía de vista. Cuando ella se despidió de su amiga, este se ofreció a acompañarla y ella aceptó.

“Llegó cuando yo me estaba retirando, se ofreció a llevarme a mi domicilio que es muy cercano, cuando llegamos se puso necio, me obligó a dejarlo entrar, me insistió que vivía muy lejos que lo dejara quedarse a dormir en mi cuarto, insistió tanto que me asusté, me dio miedo, por tonta accedí, sé que muchos me juzgarán por lo que hice, y tal vez dirán, es su culpa ella, lo dejó entrar, estaba espantada, tenía miedo, lo dejé entrar, le puse una colchoneta en el piso, y le dije que ahí se podía quedar”, contó en una carta difundida por la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas.

El hombre atacó y violó a Roxana por lo que ella se defendió y en el forcejeo Sinaí murió.

El hombre se subió a la cama de Ruiz. “Me empezó a quitar la ropa, me golpeó, me violó. Yo estaba en shock. Pasé momentos horribles, sentí su aliento, sus manos, cuando me penetró”, escribió. Se defendió, golpeó a su agresor y lo asfixió con una camiseta. “No quería que él lastimara a nadie más. Me sentí sola, denigrada”, continuaba la misiva.

Cuando la detuvieron, el cuerpo de su agresor estaba en una bolsa. Su equipo de defensa asegura que el proceso estuvo plagado de omisiones, que ni siquiera se le proporcionó un traductor indígena ni pudo hacer una llamada. Su madre se enteró de su detención tres días después. No se le realizaron exámenes para verificar la agresión sexual ni se aplicó el protocolo de género correspondiente. El proceso legal todavía continúa, y la semana que viene se decidirá si la joven que no quiso ser otra asesinada más vuelve a prisión preventiva debido a que ahora en un giro inesperado, un tribunal ha revocado este domingo la medida que había permitido a Ruiz vivir su proceso legal en libertad.

Ruiz se defendió y causó la muerte de su agresor. Fue detenida y acusada de un cargo de homicidio simple con exceso de legítima defensa. Pasó nueve meses en el penal Bordo de Xochiaca, en el Estado de México, hasta que el pasado 17 de febrero un juez dictaminó que la prisión preventiva que le fue impuesta era contraria a los tratados internacionales suscritos por México. Fue excarcelada, en una decisión celebrada por todo el movimiento feminista mexicano. Hasta ahora.

Según un comunicado difundido por la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Nezas (de Nezahualcóyotl, Estado de México), un colectivo que ha apoyado a Ruiz en su defensa desde el inicio del caso, los magistrados del tribunal de Texcoco Vicente Guadarrama García, Alhelí Segura Rocha y Norma Angélica Delgado Chávez han revocado la “resolución que modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, imponiéndole nuevamente la medida de prisión preventiva, por lo que podría regresar a prisión”.

El colectivo asegura que la medida atenta contra los derechos de Roxana y “el recurso de Apelación presentado por el tribunal de Texcoco no tiene ninguna justificación legal ni soporte ante los tratados que México ha firmado en materia de derechos humanos, al contrario, los está ignorando”. También ha criticado con dureza la revocación de su libertad condicional y calificado de “respuesta omisa, negligente y violenta” la actuación de la justicia del Estado de México. Nos Queremos Vivas Neza ha convocado una protesta para aumentar la presión el próximo lunes, 18 de abril, en el juzgado donde se celebrará la audiencia del caso.

“¿Por qué quieren regresarla a prisión?, ¿por qué la saña en contra de una joven mujer, madre soltera, que sólo quiere continuar con su vida junto a su hijo?”, dice el comunicado que también lanzó la colectiva.

