Juventud sin acoso

El día de ayer, 15 de octubre se celebró el “spirit day”, un día dedicado a la reflexión sobre el acoso y la violencia contra los adolescentes y jóvenes que se identifican dentro de la comunidad de la diversidad sexual. Es una fecha en la que se busca visibilizar los graves problemas que genera la ignorancia en torno a la sexualidad hacia quienes la viven de forma distinta a la heterosexual.

Aunque casi desde la niñez, las personas pueden empezar a identificar su expresión de género y su orientación afectiva, es en la adolescencia en la que surge el despertar sexual. Para los padres en general, lo idóneo sería que su hijo empezara a interesarse por las niñas o que actuara con cierta rudeza. Cuando ocurre lo contrario, empieza un proceso de censura hacia el chico, pues los padres buscarán a toda costa que tome el rol que la sociedad ha establecido según su género biológico.

Por otra parte, en la escuela o en los grupos de convivencia social también empiezan a mostrarse las inclinaciones de los adolescentes y como en la mayoría de los hogares se pregona que la única forma de amar es hombre con mujer, existe una confusión entre quienes se siente atraídos por su mismo sexo y quienes ven a chicos y chicas de su edad que no cumplen con la norma heterosexual.

La ignorancia y la rigidez en torno a estos temas hace que el adolescente que ve con repudio las expresiones femeninas en los hombres o las relaciones lésbicas en las mujeres, le causen hacer daño a otros, lo cual es curioso ¿cómo es que dedicas tanto tiempo en algo que dices despreciar?

Son muchos los casos de acoso escolar los que se reportan en las escuelas, aunque son por distintos factores, la orientación sexual o la identidad de género son motivos frecuentes, en los que las y los adolescentes pertenecientes a la comunidad LGBT+ tienen que acudir a sus centros educativos con el miedo de ser golpeados o incluso con el simple hecho de ser humillado por una parte de su identidad. Esos tipos de violencia ha tenido consecuencias graves como el suicidio o el homicidio.

Por ello el Spirit Day debe ser un día en el que todos entendamos que el daño que se provoca a una joven que ama a otra joven no debe ser razón para ser molestada o violentada, que si un chico se siente cómodo vistiendo de manera llamativa e incluso un poco femenina, no debe incomodarle a los demás. Seamos aliados y fomentemos el respeto entre la juventud, que esa etapa de descubrimiento y desarrollo no sea más complicada.

