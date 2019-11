LA NIÑEZ TAMBIEN ES MULTICOLOR

Los niños y niñas deben tener acceso a una educación sexual integral como lo indica el Artículo 58 de la Ley General de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, pero sobre todo debe ser asegurado su crecimiento y desarrollo libre de acoso, discriminación y violencia, en especial cuando son violentados por su orientación sexual o identidad de género.

En los resultados de la Encuesta Sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018 (ENDOSIG), la mayoría de los encuestados afirmó que desde la infancia tuvieron conciencia de su orientación sexual (45.7%), así como de su identidad de género (49.1%). Estos datos debe dar idea de lo importante que debe ser el abordar el tema de las orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género a temprana edad. Pues desde pequeños a los niños se les enseña a seguir roles de género que muchas veces pueden llegar a causar inseguridad a los niños y niñas que no se sienten a gusto con dichos roles. Como los niños que no quieres jugar futbol o las niñas que prefieren jugar con carritos o ayudar en tareas rudas.

Ahora habría que suponer lo complicado que podría ser para un niña a la cual le preguntan si le gusta algún compañero de la escuela y no puede decir que en realidad le gusta una compañera, pues ha escuchado malos comentarios sobre las personas que quieren o aman a otras personas de su mismo sexo pero no entiende porqué, sólo sabe que aparentemente es incorrecto. Y este tema resulta delicado de abordar pues si bien, comúnmente se les habla sobre noviazgos de broma a los niños y niñas, hay quienes creen imposible dar la libertad a que alguno pueda expresar aprecio por alguien de su mismo sexo, ahí no es posible que un niño o niña sepa quien le gusta, hablan de confusiones, pero si se trata del sexo contrario, no hay mayor problema, es “normal”.

Y no todo se resume en cuanto a las relaciones afectivas, sino también a las identidades de género, pues hay niños que se sienten cómodos cumpliendo roles y siguiendo una estética femenina, lo mismo llega a suceder en niñas pero a la inversa, quienes en la adolescencia o adultez encontrarán una razón a esa condición la cual es llamada incongruencia de género (transexual, transgénero). En el mejor de los casos los identificarán como homosexuales, porque hay otros casos en los que los familiares los someten a prácticas psicológicas y físicas violentas, denominadas Ecosid (Esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género).

Mientras tanto, el mes pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó el Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales en México, en el cual se señalan 53 casos de acoso por temas de homo, bi, transfobia denunciados por diferentes instituciones educativas del país. Quintana Roo es la entidad que más casos reportó (25), en los cuales hubo violencia física, discriminación y cyberbulying. Hidalgo también entró en esta estadística con 3 casos de bullying psicológico y discriminación. Incluso ha habido casos en los que los alumnos son expulsados por su orientación sexual o por vivir con un familiar homosexual o transgénero.

La educación integral sobre sexualidad y género no debería depender sólo de las escuelas, sino también de los padres o tutores de los niños y niñas, pues si bien no toda la niñez va a tener una orientación no heterosexual o incongruencia de género, el hablar sobre estos temas ayudará que no haya discriminación por la falta de información y sensibilización de estos temas. Si tu hijo o hija, o algún familiar cercano tiene conductas diferentes a las que esperarías que tuviera a partir de su sexo, busca información para que puedas darle confianza en su crecimiento emocional y puedas ser un aliado en sus dudas. No hay nada peor que ignorar lo evidente por miedo e ignorancia, todos los niños merecen vivir con libertad y seguridad de ser diferentes a los demás pero principalmente debemos esforzarnos por infundir respeto a las diferencias.