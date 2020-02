LEGALMENTE HOMOSEXUAL

Esta semana, el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (PTFY) denunció el rechazo de un amparo por parte de una jueza del Juzgado Tercero Federal en Yucatán. Dicho amparo fue solicitado como rechazo a la votación por cédula que hizo el Congreso de Yucatán en julio de 2019 en contra del denominado Matrimonio Igualitario.

La votación no fue de manera pública, por lo que los activistas consideran que dicha votación no debe ser valida. El juzgado rechazó el amparo debido a que los inconformes no había acreditado su pertenencia a la comunidad LGBT+. ¿alguien sabe donde expiden los certificados homosexualidad?

Dicha acción por parte del juzgado tercero hizo que miles de usuarios en redes sociales reaccionaran a esta noticia pues, aunque la parece absurdo que con un recurso como ese se negara el amparo. Incluso la solicitud se trató de pruebas documentales, lo cual es confuso pues no existe algún documento legal o que sea expedido por parte de una instancia gubernamental que de fe de la orientación sexual de una persona.

Al parecer en Yucatán, hay personas que están dispuestas a usar hasta los más ridículos pretextos con tal de continuar violando los derechos de otras personas pues, aunque ya existe jurisprudencia sobre este tema, así como en otros estados de México, en la península sur pretenden mantener una ideología conservadora, dejando atrás a otros ciudadanos.

De igual forma, los colectivos y activistas están analizando otros recursos, incluso buscarán que el asunto sea analizado fuera de Yucatán, pues la forma en que la votación secreta fue realizada por parte de los legisladores yucatecos puede ser considerada como inconstitucional debido a la forma en que se realizó.

El respeto a los derechos de todas las personas mexicanas debe ser garantizado y en especial debe existir un trato justo e igualitario por parte de todas las autoridades, pues al parecer ahora la defensa de las causas justas deberá ser lideradas por afectados. ¿y la empatía? Además, que reitero que es absurda la solicitud de comprobación de orientación sexual, como si aquellos que han manifestado de forma legal su rechazo a iniciativas en pro de derechos humanos como matrimonio igualitario, identidad de género en actas de nacimiento o despenalización del aborto por mencionar algunos, dieran fe de su orientación sexual y estilo de vida.

Si bien es cierto que Hidalgo ha avanzado bastante en los últimos meses con una agenda progresista que ha dejado atrás algunas barreras del conservadurismo, la realidad no es igual en todos los estados. Mantengámonos atentos, no porque no seas parte de la causa, no significa que no puedas luchar por ella.