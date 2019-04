La Semana Santa, el viejo rito para apagar tu luz

De niño me daba coraje, miedo y tristeza ver la forma en la que un grupo de personas, vestidos de soldados romanos, golpeaban, humillaban y hacían sufrir a un ser humano de quien me habían dicho es “el Hijo de Dios” y que venía a salvarme.

Me sentía impotente. Aunque era una simple representación que no entendía, por formación religiosa, me obligaban a presenciar cada año esas escenas excesivamente agresivas. También, me aterraba el momento en que una persona se ahorcaba en un árbol.

El ritual seguía con algo que llamo “CANIBALISMO SIMBÓLICO”. Después de presenciar la sádica escena de la muerte de un ser vivo, un sacerdote decía que “para salvarme y tener vida eterna, había que comer del cuerpo y beber de la sangre” de ese ser a quien acababan de matar.

Hasta hace poco comprendí, desde la luz de mi corazón, “el por qué, el para qué y el con qué objeto” se creó este tipo de rituales y la influencia social que tiene: es un RITUAL A LA MUERTE… que más prueba la de un Cristo ensangrentado y moribundo que recorre las calles cargando una cruz donde será crucificado (así ven a la humanidad).

Antes de continuar quiero decirte que mi intención no es incomodar ni ofender, ni mucho menos juzgar ni hacer sentir mal a nadie. Pero, algo se tiene que remover hoy. Pese a las circunstancias, estamos aquí experimentando algún proceso.

Yo pasé por ahí y estoy agradecido por la experiencia que me dejó el catolicismo. Ya no soy adepto ni profeso ninguna religión. Hoy mi objetivo es compartir y abonar para entender lo que hay detrás de estas prácticas. Empecemos.

EL CATOLICISMO UNA CREACIÓN REPTILEANA

El miedo es la mejor arma del arsenal de Dios. Por eso la Iglesia creó el infierno, el purgatorio, el pecado, la culpa y una serie de rituales para someternos y hacernos dependientes de una religión, la cual ha pasado imperceptible por miles de años a los ojos de la humanidad.

Uno de estos rituales es la SEMANA SANTA, en la que hay un sinnúmero de representaciones por todo el mundo de la pasión y muerte de Jesús “El Cristo”, así como de otros santos y vírgenes (figuras) que sacan a pasear, los participantes se laceran, rezan con demasía, pues, les han inculcado que el SUFRIMIENTO y AUTOCONMISERACIÓN son REDENTORES.

El objetivo de esta práctica es bajar la vibración energética de este planeta, GAIA, a través de rituales en los que son manipulados los seres humanos al ser partícipes directa o indirectamente.

Es un manjar energético para estas razas extraterrestres, pues, se alimentan de la energía que emitimos a través del comportamiento, actitudes y acciones de miedo, culpa y sufrimiento. (Te dejo el link de una anterior columna que habla del proceso alimenticio de estos seres de apariencia reptil.

¿POR QUÉ SE LLEVA ACABO EN LA ENTRADA DE LA PRIMAVERA?

Curiosamente, la “Semana Santa” o “Semana Mayor” inicia entre marzo y abril, justo cuando el invierno termina y la primavera entra. Es decir, cuando hay un cambio energético muy importante a nivel planetario, en el que todo florece y renace.

Específicamente este ritual religioso busca inhibir esa energía que llega al planeta, proveniente de los soles circundantes; es contrarrestada con estos ritos “excesivamente violentos” y a través de las personas devotas a las que les crean inseguridades, miedos y culpa, que buscan rectificar con una manda.

“Una vez que nos crean miedos, culpas e inseguridades, salimos a buscar la solución con ellos mismos, es decir, en las iglesias. Esto funciona, de igual manera, como el sistema farmacéutico: nos crean enfermedades o incomodidades para que ellos mismos nos vendan la cura, es decir, LA MEDICINA, así nos hacen dependientes”.

LOS EXCESOS

Son en estas “celebraciones espirituales” en los que se dan muchos excesos: la gente se emborracha, utilizan cohetes o juegos pirotécnicos que contaminan y rompen los campos electromagnéticos de los ambientes, animalitos, árboles y humanos; también ensucian calles y entornos naturales.

Algo que no quiero dejar pasar es el significado de la corona de espinas, una incrustación de control, que le ponen al Cristo, el salvador de la humanidad. Es un mensaje subliminal, simbólico, que quiere decir: “Nosotros tenemos el control cerebral”.

La próxima semana continuaré con este tema, pero, ahora hablaré de ese hermoso ser que llaman Jesús y que no murió en la cruz, como nos han hecho creer, es un digno representante de la Raza Felina, un maestro.

RECUERDA: JESÚS ES LA LUZ, NO LA CRUZ.