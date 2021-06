La Visita de Kamala Harris

El pasado 07 de junio a través de las diversas redes sociales, el Canciller Marcelo Ebrard, anunció la llegada a territorio mexicano de la primera Vicepresidenta de los Estados Unidos Americanos, Kamala Harris, quien se reuniría con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para compartir la agenda bilateral, teniendo al tema migratorio como eje prioritario.

Este tema es de gran relevancia derivado a que se le ha instruido a la Vicepresidenta, poder generar este dialogo de cooperación con México de tal forma que permita poder crear acciones que impacten de forma positiva en la disminución de esta importante problemática que comparten ambos países.

Dentro de esta misma agenda otro de los temas a destacar es la cooperación que se desea tener en materia de seguridad y por lo tanto estos dos temas se ponen sobre la mesa derivado de la preocupación que existe sobre la permanente crisis en materia de Derechos Humanos que se vive en México y que por ende impacta en la garantía de seguridad dentro del país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) reportan un incremento de más de un 15% de centroamericanos detenidos en Chiapas y Tabasco en los primeros cuatro meses de este año (comparados con 2020), lo que representa alrededor de 22.000 personas. Este incremento continua a la alza por las condiciones de pobreza e inseguridad que para muchos expertos se vio fortalecida por la pandemia.

Temas como la reforma energética, la militarización y la lucha contra la corrupción, que se consideran focos rojos dentro de la relación bilateral, se quedaron fuera de la agenda pero no podemos descartar que seguramente en próximos meses podremos tener información al respecto del desarrollo de estrategias entre ambos países.

La visita relámpago de la Vicepresidenta a territorio mexicano, es una gran oportunidad no solo para fortalecer las relaciones de trabajo en los diversos temas que competen a ambos países, sobre todo el tema migratorio, con la intención de que puedan generarse las estrategias necesarias y las condiciones suficientes para reducir este fenómeno, a su vez pero no por ello menos importante es una oportunidad para que el Presidente y el Canciller reflejen resultados positivos en materia de política exterior que hasta el momento sigue en modo intermitente y México por el momento únicamente es visto a nivel internacional con una gran preocupación no por la implementación o ejecución de la política internacional, sino por la política nacional que se ha desarrollado en esta nueva administración.

ACLARACIÓN

