"La canción que Manzanero compuso por encargo presidencial"

Armando Manzanero murió el pasado 28 de diciembre a los 86 años de edad, a causa de un paro cardíaco y con él se pierde un brillante compositor, cantante, actor, músico y productor discográfico mexicano. El intérprete de “Somos novios” dio positivo a covid-19, por lo que tuvo que ser hospitalizado el 17 de diciembre, y aunque se reportaba que sus pulmones ya estaban bien, sus riñones tuvieron complicaciones, lo que lo mantuvo internado y finalmente falleció. Armando Manzanero a lo largo de su carrera escribió más de 400 canciones, la mayoría de ellas interpretadas por cantantes como Luis Miguel, Alejandro Fernández, Chávela Vargas, Angélica María, entre otros. Temas que lo proyectaron a la fama y gloria siempre manteniéndose firme en su sencillez y humildad dónde realmente radicaba su grandeza.

Armando Manzanero nació el 7 de diciembre de 1934 y desde muy pequeño estuvo involucrado con la música ya que su padre era músico y fue uno de los fundadores de la orquesta Yucal Petén, por lo que a los ocho años comenzó a estudiar música en la escuela de Bellas Artes en Mérida. “Nunca en el mundo” fue la primera melodía que compuso en 1950 y un año más tarde comenzó a trabajar como pianista. Para 1957, Armando Manzanero toma el cargo de director musical de la casa filial mexicana de la compañía discográfica CBS Internacional. En los años 60 empezó a obtener éxito con sus composiciones ya que en 1962 ganó el quinto lugar en el Festival de la Canción en México y en 1965 se llevó el primer lugar en el Festival de la Canción en Miami con “Cuando estoy contigo”. En 1966 el cantante Carlos Lico interpretó “No”, tema escrito por Manzanero y el cual llegó a los primeros lugares en la radio logrando que en 1967 grabara su primer disco.

Tal era la fama del maestro Manzanero que sus melodías eran un referente para todo aquel enamorado y no fue la excepción aquel político oaxaqueño avecindado en Puebla por cuestiones de carrera política, por lo que más de un autor asegura que era poblano. Un muchacho de aspecto poco agraciado, que desde niño le hacían burlas y chistes de los que él mismo se reía. Cuando el historiador Daniel Cosío Villegas leyó lo que decía Robert C. Scott de que para ser candidato a la Presidencia de México era requisito no ser declaradamente feo, afirmó que tal aseveración seguramente se hizo antes de la denominación y elección de nuestro personaje en cuestión.

Tenía un carácter hosco y retraído incluso de “pasiones volcánicas y siempre cegadoras del entendimiento” tal como afirmara José Fuentes Mares. Serio, trabajador, con voz clara, aficionado a la guitarra llegando a cantar algunas viejas melodías mexicanas y no tenía vicios: ni fumaba, ni bebía y comía poco y sencillo por problemas estomacales que le obligaron toda su vida a ser sumamente austero con sus alimentos. A la investidura que llegó a portar –que no era ni es en absoluto cualquier cosa- le confería mucha importancia y por cuya defensa estaría dispuesto a todo. Tanto, que hasta sus amigos más íntimos tuvieron que empezar a hablarle de usted y dirigirse a él como: “señor presidente”.

Pero aun el corazón más duro cual piedra se convierte en pura miel al contacto con el amor y justamente aconteció con el personaje de nuestra historia que llegó a casarse después de cinco años de noviazgo aquel año de 1936 con una chica de nombre Guadalupe Borja Osorno que quienes la conocieron afirman que llegó a convertirse en una esposa muy dulce, muy calladita, muy bien educada y muy modesta en su forma de ser, además de ser bonita físicamente. No llegó a ser una mujer elegante aunque pretendía serlo, pero por su baja estatura y por la moda tan poco favorecedora de la época, la ropa no le lucía. La falda arriba de la rodilla los peinados esponjadísimos le sentaban mal. Además de ponerse cosas que ya nadie usaba como sombreros o guantes largos hasta el codo.

Sin embargo el amor que sentía quien llegara a ser presidente de México por ésta dama llegó a tal extremo que justo al cumplir veinticinco años de casados mandó el avión presidencial a Guadalajara para llevar hasta “Los pinos” –la que fuera residencia oficial de los presidentes- al célebre Armando Manzanero para que cantara la canción que había sido un encargo presidencial especialmente compuesta para la fecha: “Parece que fue ayer, cuando dormida te tomaba entre mis brazos, soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años […]”

El amor de ésta pareja presidencial duró hasta el año 1974, cuando falleció doña Guadalupe Borja a consecuencia de una bronco-neumonía que provocó un paro cardiaco, después de estar internada más de cuarenta días en el Sanatorio Español de la Ciudad de México y de haber sido sometida a una intervención quirúrgica.

El ex presidente lloró amargamente y se sintió más sólo que nunca y no fue exactamente por el remordimiento de lo acontecido años atrás en Tlatelolco aquel 1968 sino por la ausencia de su esposa quien llegó a darle cariño y amor a quien perseverantemente buscaba infundir miedo, orden y respeto absoluto. Tal cual así era Gustavo Díaz Ordaz.

