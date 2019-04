La cartelera del cine en estas vacaciones

A partir de estos momentos, millones de personas en México disfrutan de un breve periodo vacacional. Eso quiere decir que habrá tiempo para el ocio y el esparcimiento. La opción de ir al cine y disfrutar de una película, es ideal. Pero ¿qué nos ofrece la cartelera comercial?



La oferta en las salas de cine, es reducida. En la actualidad, es más amplia, en términos cuantitativos, la que brindan los servicios de streaming, Amazon Prime o Netflix, líderes hasta hoy, de este segmento que ofrecen un casi ilimitado catálogo de películas y series. Por cierto, de acuerdo con información de Europa Press, este viernes las acciones de The Walt Disney Company, en la Bolsa de Nueva York, se revalorizaron un 11.5%, tras la presentación de su propio servicio de streaming, Disney Plus. Esto provocó una baja del 4.5% en las acciones de Netflix.



Retomando lo que nos da la cartelera de las dos principales cadenas de exhibición en México, los mismos títulos, nada que destacar, no hay alguna película que valga una recomendación sobre las demás. Hay títulos muy anunciados, como Parque Mágico (Wonder Park), una historia de dibujos animados, que en español presenta una interesante apuesta en su elenco para las voces de doblaje, que incluyen la participación de los comentaristas deportivos Luis García y Christian Martinolli.



La cartelera mexicana también da sorpresas, esta semana además Parque Mágico, también estrenó la película No Manches Frida 2, es, desde luego, la secuela de No Manches Frida, cinta del 2016; otra vez con la dirección del español Nacho G. Velilla. Martha Higareda y Omar Chaparro, demuestran una vez más que se han convertido en un gran atractivo para el público mexicano.



No Manches Frida 2, aun con lo feo y poco imaginativo título, arrasó en su primer día de exhibición en cines mexicanos. Superó por mucho a otras películas de estreno en el mismo día. Según los datos que ofrece la CANACINE (Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica), un total de 208 mil asistentes, generaron 10.6 millones de pesos de ingresos para la taquilla de este estreno, solo en su primer día. Superando por mucho al reboot de Hellboy, ya sin Guillermo del Toro ni Ron Perlman, esta versión dirigida por Neil Marshal, con David Harbour como Hellboy, apenas ingresó en taquillas mexicanas la cantidad de 1.8 millones de pesos en su primer día en salas, producto de la asistencia de 33 mil 500 personas.



Dumbo, Shazam, Nacido para ser Rey, son algunos de los títulos disponibles en la cartelera mexicana para estos días. Ustedes amables lectores ¿cuál eligen para ver? Yo por lo pronto espero con ansia mayúscula el estreno de la octava y última temporada de Game of Thrones (Juego de tronos).