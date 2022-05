La fiesta de Fayad y el cierre de campañas

“Sobrevivo por pura ansiedad

con el nudo en la garganta

y es que no te dejo de pensar…”

Con más sentimiento que talento, así cantó el todavía gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses en un video difundido en redes sociales el pasado fin de semana. En las imágenes se le ve muy entusiasmado con su interpretación de una de las canciones más populares de RBD.

Semanas atrás el mandatario estatal también fue viralizado en un video en el que aparece como DJ invitado en un antro de Pachuca, donde incluso le entró al desmadre cuando gritó como hacía el reverenciado vocalista de Queen, Freddy Mercury, a quien lo asocian desde que decidió dejarse el bigote.

Las imágenes referidas, por supuesto, solo pudieron ver luz pública ahora que al gober le queden alrededor de tres meses más de administración, que son como la última semana de clases en la que ya no haces nada y te la pasas entre la güeva y el desparpajo porque a esas alturas ya hasta dieron calificaciones y nada de lo que hagas, bien o mal, puede cambiarlas.

Esas conductas son inconcebibles cuando se está en pleno ejercicio del mandato (no es que no las hagan) porque acostumbramos colocar (y se colocan) en pedestal inalcanzable a quienes forman parte de cualquier instancia gubernamental, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo y Judicial.

Aunque le llovieron las críticas (no solo a su desentonada voz), no veo mal alguno en que Omar Fayad se vaya de fiesta con familia o sin ella y que se divierta como hacemos los mortales porque las y los servidores públicos también lo son. La llamada “investidura” que reclama parquedad y reverencia parece sacada de vetustas costumbres políticas y sociales que harían bien en cambiar, porque de seguir en lo mismo permanece la idea de que nuestros representantes son entes superiores con el derecho, no: ¡la obligación!, de pasearse en camionetones escoltados por guardias de seguridad y con finas alhajas para distinguirse de sus vulgares gobernados quienes deben esperar en fila para recibir la gracia de su atención.

No obstante lo anterior, caben matices como en cualquier otro aspecto social, porque si bien no hay pecado en que representantes populares salgan de paseo como las y los seres humanos que son, el pavoneo festivo puede ser inoportuno, insensible y hasta cínico cuando hay urgencias y heridas todavía frescas e incluso dolorosas.

Para el particular podríamos someter a juicio de la población que los alcaldes de Tula Manuel Hernández Badillo y de Atitalaquia Lorenzo Agustín Hernández Olguín, se hayan ido muy chabacanos a la final del pambol en el estadio Jalisco (carísima, por cierto) cuando el primero tiene todavía pendientes labores de apoyo para personas afectadas por la inundación de hace unos meses y al segundo le fueron a reclamar ese mismo jueves por la mañana para cerrar un basurero que afectará a la población.

¿HABRÁ SORPRESAS?

Por fin este jueves inicia la veda electoral antes de las votaciones del domingo. En el cierre de la carrera Juntos Hacemos Historia ya se siente tan a gusto que relajó la zancada y su candidato Julio Menchaca empieza ya a saludar aficionados en la baranda. Mientras, Va por Hidalgo parece que ve muy lejos al puntero y Caro Viggiano no sabe de dónde sacar energía para apretar la distancia. Muy, pero muy atrás, el Cantante Francisco Xavier todavía reza para que a los adelantados les caiga un rayo que les impida concluir y José Luis, quien solo se inscribió pa’ divertirse (feat. Residente), ya mejor se tumbó a la sombra para refrescarse con su popular agua de lima.

ACLARACIÓN

