¿La incomodidad es una maestra?

Para nadie es novedad la incomodidad ocasionada por cualquiera de las emociones de la pandemia. Muchos han perdido seres queridos, algunos han subido de peso por el famoso ‘home office’, otros están desempleados y hay quienes perdieron la esperanza; lamentablemente, hemos sido afectados de muchas formas.

El impacto emocional ocasionado por la pandemia ya ha iniciado y debemos prepararnos para aprender a lidiar con todo lo que se nos presente y verlo como un reto en lugar de un obstáculo.

Nunca queremos sentir emociones negativas por la incomodad que nos ocasionan. Llegan de manera muy fuerte, pero la incomodidad es una gran maestra, un indicador de que necesitas moverte, ponerte en acción para cambiar lo que te somete, lo que no te gusta, lo que ya no estás dispuesto a soportar.

Es necesario aprender a ser dueño de nuestras vidas, de nuestras acciones, de la toma de decisiones, con o sin consecuencias. Lo que no puedes haces es dejar de intentarlo. Nada nos hace más libres que dejar atrás lo que te esclaviza, atrévete a darle ese giro a tu vida, muchos dicen: “Pero es que no tengo ganas”; pues sin ganas: ¡hazlo!

Nada es fácil. No me refiero a ser positivo de la noche a la mañana, fingir o mentir por convivir, eso no funciona. Nadie es tan feliz todo el tiempo, lo que vemos en las redes son momentos de felicidad que tiene la gente, pero en realidad son instantes que elegimos para compartir, no es que las 24 horas estemos siempre a toda dar. Si quieres tener paz mental evita comparar tu vida con la de otras personas.

Recuerda elegir tus pensamientos, así como eliges ropa, porque son traicioneros. Muchas veces los pensamientos son ocasionados por las emociones; por ejemplo, nos estancamos en pensamientos de culpa, los cuales pueden ser causados por una emoción como el enojo.

Nadie es más dueño de su vida que quien sabe controlar, manejar, sentir las emociones y la forma en que piensa. Te invito a que lo pongas en práctica: pequeños retos y espera los resultados para que te motiven a intentar mayores y más comprometidos desafíos. Esto te ayudará a ser la mejor versión de ti mismo.

