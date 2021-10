La joven de Amajac y el largo camino hacia la dignificación femenina

Después de una revaloración histórica se ha optado porque sea removida la estatua de Cristóbal Colón de paseo de la Reforma, si bien el personaje tiene muchos claroscuros y no creo que sea merecedor de alabanza incondicional, la sustitución por una representación de una mujer indígena quizá no sea la solución ya que se buscan cambios de fondo no solo de forma.

Ojala que los cambios sean más profundos y no solo se queden en un bonito monumento que adorne la ciudad de México, solo eso, un adorno más. ¿Pero de quién se trata el monolito de piedra que representa a una mujer indígena?

Analicémoslo:

El primer día de 2021, la comunidad de Hidalgo Amajac, municipio de Álamo Temapache, en Veracruz, fue testigo de un gran hallazgo arqueológico. Aprovechando la celebración de año nuevo, las familias de César Cabrera Cruz y de su compadre, Alejandro Céspedes, fueron a sus labores del campo y después de la jornada por fin le dieron vuelta a una gran piedra que hacía tiempo se había “desenterrado” en su parcela.

Cuál fue la sorpresa de todos al ver que no era una simple piedra, se trataba de un trabajo humano, una escultura que, al elevarse con las cintas planas pendientes del tractor, por primera vez dejaba ver el rostro de una mujer con un peculiar peinado, testigo de una antigua ocupación del lugar.

Se trata de una escultura de 2 m de largo. La figura humana mide 1.45 m de pies a tocado, y la espiga, 55 cm. El ancho máximo es de 49 cm y el espesor promedio es de 25 cm. Su estado de conservación es muy bueno, aunque presenta un despostillamiento en el extremo derecho del tocado.

Representa a una joven mujer de pie, con rostro pequeño y ojos ahuecados, indicados por un reborde –usualmente rellenos con incrustaciones de concha para simular el globo ocular y fragmentos de obsidiana para representar el iris–; la nariz es mediana y recta, la boca se presenta abierta y ligeramente ahuecada, con las comisuras caídas. La oreja derecha es poco definida pero es similar a la izquierda, y de ambas penden orejeras consistentes en dos círculos, uno debajo del otro.

Porta un tocado alto que consta de varias partes: un gorro sobre la cabeza, cuyo frente está adornado con cinco círculos concéntricos a manera de chalchihuis; en ambos extremos porta dos aros más grandes, de donde salen dos tiras o listones que cuelgan por debajo de los hombros y se interrumpen por dos bandas horizontales. De la parte superior del gorro se sostienen, a cada lado, un trapecio adornado con un gran círculo; de cada uno de esta especie de sujetadores sale un largo mechón dividido en cinco partes, posiblemente de plumas, que cae a todo lo largo del tocado hasta la altura de la boca, atados casi en el extremo por dos bandas horizontales de distinta anchura.

A diferencia de las demás esculturas femeninas huastecas que tradicionalmente han sido identificadas como diosas Teem –deidades femeninas de la madre tierra y la fertilidad–, esta mujer no porta el típico tocado semicircular de hojas de palma o plumas, con el elemento cónico al frente que las caracteriza; tampoco es una representación de Tlazoltéotl, como se ha interpretado a la gran mayoría de las esculturas huastecas, ya que no usa la nariguera en forma de media luna y tocado de husos y borlas de algodón, atributos propios de la deidad, por lo que asumimos que tampoco es una de ellas.

Además, son relativamente pocas las representaciones de esculturas femeninas con este tipo de tocado con dos mechones.

La nueva figura se colocará, guste o no, en sustitución de Cristóbal Colón en paseo de la reforma con base en tres criterios: recuperar la memoria histórica de las culturas y civilizaciones originarias, reconocimiento a la mujer y mantener la representación que identifica al México antiguo con la cultura mexica.

¿Dignificará a la mujer este monolito, solo bastará con ello?, ¿Tú lo crees?... Yo también.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos