La marcha será online

Las marchas tienes un gran valor en la lucha contra la opresión, no ha habído cambios en la sociedad sin la presencia de personas en las calles. Por ello, desde hace varios años, la marcha del Orgullo ha ganado un lugar protagonico en el mes de junio, con el fin de continuar visibilizando la diversidad que existe en el amor y en las expresiones de género.

Este año, debido a las condiciones sanitarias en las que se encuentra atravesando el país y en específico la Ciudad de México, la marcha por los derechos de la comunidad LGBT+ ha sido suspendida de forma física. En días pasados, el Comité IncluyeT, anunció que el evento que se tenía previsto para el 27 de junio de este año no se realizará para salvaguardar la salud de todos los asistentes.

Aunque ahora no habrá contingentes inundando de color las calles de la capital mexicana, no significa que no habrá algun tipo de ejercicio o de expresión para compartir con la sociedad la alegría de ser distinto, pero especialmente expresar la necesidad del reconocimiento de derechos y de respeto como a cualquier otro miembro de la sociedad.

Pareciera que a esta altura de los tiempos, con sociedades más incluyentes, con personajes de la vida pública visiblemente fuera del closet, no habría anda que exigir o demandar, sin embargo la lucha continua. Pues aunque en los últimos años, en varios estados de la República Mexicana se han reconocido derechos como el acceso al matrimonio civil o el cambio de nombre e identidad de género de forma legal, no es la misma realidad en todo México. Mientras que en CDMX, las parejas lesbo-homosexuales pueden caminar por la calle, en otras partes del interior del país, es imposible que alguien pueda expresar su orientación sexual sin miedo a ser agredido o discriminado, incluso asesinado.

Por otra parte, considero que este momento histórico por el que atraviesan cientos de paises en todo el mundo, nos ha traido una oportunidad de reflexionar en lo importante y trascendental: el reconocimineto de derechos. Debido a la cancelación de la marcha, el Comité IncluyeT organizará una transmisión en vivo en la que participarán activistas, organizaciones civiles y celebridades. La actividad virtual iniciará el 27 de junio a las 12:00 p.m. y culminará a las 10:00 p.m. Es tradición terminar la marcha con un concierto en el Zócalo, además de ver la participación de distintas celebridades de la música, quienes actuan a lo largo de la marcha, en esta ocación lo harán mediante conciertos online.

Es importante que este tipo de actividades se realicen, no todas las personas están a salvo, ni libres de vivir a su manera. Sigue habiendo crímenes de odio, discriminación, falta de flexibilidad en los procesos legales de los infantes que necesitan cambiar su identidad de género en sus documentos oficiales y vivir con tranquilidad en sus espacios de desarrollo como la escuela. La marcha del Orgullo se había convertido en una caminata de publicidad y empresas oportunistas que se pintan de colores y gliter en junio pero que el resto del año, el ambiente en sus oficinas es de violencia y discriminación contra sus empleados que son parte de este sector de la sociedad.

Este ejercicio deberá dar mayor oportunidad a una reflexión con mayor seriedad y encaminada a la busqueda conjuenta de un desarrollo social pleno para todas las personas, con igualdad y sin prejuicios.

