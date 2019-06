La misma cartelera de los años 90.

Llegó el verano y como es costumbre, acompañado de récords de taquilla en los cines, de salas repletas para ver los blockbusters de la temporada. La cartelera de estrenos más reciente es particularmente especial. La mayoría de los títulos que nos ofrecen las grandes cadenas de exhibición son remakes, reboots o secuelas de películas franquicia.



Tan rara y peculiar es la programación de los cines en esta temporada, que parece hemos regresado a los años 90. En días pasados se hicieron virales algunos memes e imágenes que señalaban la similitud de los estrenos de ahora y los de una marquesina de 1995.



La realidad es que no hay similitud entre una cartelera de estrenos del 95 y alguna del 2019. Solo Toy Story, tuvo su estreno hace 24 años. Ahora se proyecta la cuarta parte de esta saga animada, que tan solo en salas mexicanas ha llevado a 12.4 millones de espectadores a verla, según datos de la CANACINE (Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica). Liderando la taquilla nacional, por delante de Annabelle 3, Hombres de negro: Internacional y Aladdín.



La primera versión de Hombres de negro, se estrenó en 1997. Estelarizada por el taquillero Will Smith, junto a Tommy Lee Jones. El reboot o nueva apadtación, estrenado hace un par de semanas, presenta a Chirs Hemsworth junto a Tessa Thompson como sus protagonistas. Ubicada, esta película en el puesto tres de la taquilla nacional.



Otro título que tuvo su estreno en años 90, precisamente en 1992, fue Aladdín. Cinta animada que generó un alto impacto en los espectadores de aquel entonces. Estrenada hace poco más de un mes, esta producción de Disney en versión live action, se ubica en la cuarta posición de la taquilla mexicana. Por cierto Will Smith, es parte del elenco del nuevo Aladdín.



X-Men Dark Phonenix, es la continuación de la inagotable franquicia que se estrenó en el año 2000, con el título X-Men. Esta última entrega no ha cumplido con las expectativas del público, por lo tanto no ha tenido el volumen de espectadores que han tenido sus antecesoras en las salas de cine. Aun así, se ubica en el puesto cinco de ingresos en la taquilla de México.



Otro gran estreno de verano es Annabelle 3, cuya primera parte apareció en 2014. La tercera entrega de esta saga irrumpió con casi medio millón de espectadores en su primera semana de exhibición en nuestro país.



Pues no son los mismos títulos estrenados en 1995, pero sí son títulos y fórmulas que han resultado exitosas en taquillas, una y otra vez, de cualquier forma, el público llena las salas para ver estas películas. ¿Acaso no existen ya fórmulas que refresquen la oferta en la pantalla grande? Tal parece que al grueso del público no le importa incentivar el reciclaje de los productos que ofrecen los grandes estudios cinematográficos