Mucho se ha manejado que la plataforma digital, fue un tanto atrevida, al contar la historia de la trágica muerte de Po, Paulette G.F. al mostrar las inconsistencias y las deficiencias de quienes gobernaron hace 10 años y de como la gente influyente, puede ser protegida y tapada de cualquier acto cometido por muy sucio que fuera.

La muerte de Po, es sin duda un misterio sin resolver, ya qué esta mini serie, solo abrió nuevas inquietudes, de como un caso social, pudo ser manejado por el gobierno y los medios de comunicación de manera política, ya que había de por medio, muchos intereses personales, como una campaña política en puerta y muchas ganas de cambiar de silla de trabajo.

Hacen ver a un PROCURADOR un tanto despistado, aunque con buenas intensiones, fue “CHAMAQUEADO” por subalterno, el Sub Procurador, quien le sembró el cuerpo de la menor, muestran a una REPORTERA con sed de la mala de crecer, que sabiendo la verdad, se vendió y fue comprada, ya que ella acepto el silencio a cambio de tener un mejor lugar dentro de la TELEVISORA, muestran a unos PAPÁS despreocupados, que como matrimonio pasaban una crisis económica y el anuncio de una separación, a una MADRE infiel, a unas CUIDADORAS llenas de dolor, que fueron calladas por las amenazas que recibieron de la familia y de las autoridades y por ultimo a una supuesta MEJOR AMIGA que buscaba sus cinco minutos de fama.

Aquí es donde surgen las teorías, ¿QUIÉN MATÓ A PO? Y ¿CÓMO MURIÓ REALMENTE?...

Primera teoría, la niña murió en Valle De Bravo donde pasó el fin de semana, a causa de un pleito con la hermana mayor quien accidentalmente la mató.

Segunda teoría, ocurrió un accidente donde Po perdió la vida y por miedo sus papás no acudieron a las autoridades correspondientes.

Tercera teoría, la niña al ser “diferente o especial” o al estar “malita” como decía la mamá en las entrevistas, les costaba mucho dinero en tratamientos a sus padres, de los cuales recibía nula atención y por desesperación le arrebataron la vida.

Cuarta teoría, por el mismo problema, mencionado en la teoría tres, la mamá o el papá pudieron darle un mal golpe, ya que no le tenían paciencia y se les pasó la mano, hecho donde ambos mintieron al grado que se escucha como la mamá le dice a su hija mayor, de forma manipuladora, que no cuente lo que realmente paso, para que no tengan problemas.

Quinta teoría, fue la dicha por una mamá deschavetada, quien aseguró (de forma según ella graciosa) que se la llevaron los ovnis, si, ¡que así sucedió! y lo afirmó en pleno proceso de duelo, en plena búsqueda.

Sexta teoría, que fue sacrificada en una secta para obtener favores de los dioses y así lograr tener otra vez el dinero que aparentemente tenían, de la puerta hacía fuera y que no tenían, de la puerta hacía dentro.

Quienes ya vieron la mini serie me cuentan, que les causó indignación, coraje, enojo, frustración y que por supuesto no les gustó.

Después de estar viendo la mini serie, algunas entrevistas, periódicos online, etc., insisto en mi propia teoría, un accidente a manos del papá, quien, por miedo, no fue en tiempo y forma a buscar a las autoridades correspondientes, ya que después casualmente le otorga la custodia de su única hija sobreviviente, su hija mayor a su ex esposa por haberle guardado el secreto.

Quiero aclarar que es una suposición, generada desde lo que yo percibo a través de todo lo consultado, para realizar esta columna, en ningún momento aseguro nada. Lo que si entiendo es, que todos le sacaron provecho, hasta la plataforma digital a la muerte de una pequeña.

Ahora te toca a ti, contestar la pregunta del millón, ¿quién mató a Po? hazme saber tu opinión.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.