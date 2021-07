La ola COVID en Hidalgo

Nunca se fue, pero ahora que la pandemia de COVID-19 recobra intensidad cuando ya habíamos bajado la guardia durante meses de relativa calma nos recuerda los frágiles y erróneas que pueden ser nuestras certezas.

Ayer, el panorama que dibujó la Secretaría de Salud de Hidalgo en diferentes medios de comunicación es alarmante, por decir lo menos, ya que desde la semana pasada se vislumbra en sus estadísticas una acelerada reactivación de la pandemia.

La dependencia estatal contabilizó el viernes 9 de julio 115 contagios de coronavirus y un día después 116 nuevos casos. Este lunes fueron 47 positivos.

De seguir así es probable que se saturen en breve los hospitales del estado, disminuidos por la falta de medicamentos y su personal que se recupera de la primera línea de batalla ocurrida entre diciembre y enero pasados.

Hace siete meses la pandemia atacó con fuerza, cuando el 7 de enero de este año ocurrieron 397 contagios en un solo día, uno de los picos más altos en el estado producto de las fiestas decembrinas.

Si las celebraciones de fin de año provocaron ese incremento que estuvo a punto de rebasar la capacidad del estado con sus hospitales saturados de pacientes con coronavirus, ahora el presente periodo vacacional nos llevará a un escenario similar.

Actualmente, Hidalgo permanece en verde del semáforo epidemiológico que significa riesgo bajo por coronavirus; sin embargo, las cifras y la realidad, siempre la realidad, nos termina por alcanzar o incluso rebasar.

Seguramente este viernes, el estado retrocederá en los niveles de riesgo. De no hacerlo y persistir en el verde poco importa, pues esta medición implementada por la federación desde hace mucho dejó de ser respetada por los gobiernos estatales y sobre todo la ciudadanía.

Prueba de ello son los bares hasta su máxima capacidad, las fiestas y reuniones en plena pandemia. La necedad de no usar cubrebocas en el transporte público o en la calle donde incrementa el riesgo de contagios por coronavirus, habla de nuestra falta de conciencia como sociedad que dejó de tener miedo a la muerte o su total desapego a la vida.

El secretario de Salud en Hidalgo Alejandro Benítez Herrera adelantó por donde transitará el gobierno en las próximas fechas en su intento por controlar la pandemia y sus variantes inmunes a las vacunas.

El funcionario dice que la autoridad no cerrará el estado pues podría colapsar, por lo que no reactivaría en este momento la polémica restricción vehicular del Hoy no circula sanitario que generó críticas ya que al impedir el uso de los autos particulares saturó el transporte público.

La estrategia tardía de las autoridades consiste en reducir horarios y aforos en centros comerciales de todo el estado, cuando el daño está hecho desde semanas anteriores. Habrá quien lo acate y otros no, pero aún estamos a tiempo de salvar vidas.

