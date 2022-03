La responsabilidad de ser FEMINISTA

El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres y a través de redes sociales hemos ido presenciando las convocatorias que realizan los diversos colectivos de este sector para organizar marchas que de fondo sin duda llevan un grito de protesta.

Es una realidad que no se puede ocultar que los feminicidios cada vez son más frecuentes, que también la desaparición de mujeres, jóvenes y niñas va al alza y el acceso a la justicia sigue siendo un reclamo social que no ha podido consolidarse a través de las estrategias planteadas. Mucho menos se puede hablar o pensar en una reparación del daño para las familias o de garantizar que no habrá impunidad.

Es importante decir que las manifestaciones año con año han perdido credibilidad, respeto, congruencia y responsabilidad no solo porque más colectivos de otros sectores se suman no como aliados si no como protagonistas y desafortunadamente logran desvirtuar el verdadero movimiento feminista.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Afirmar y gritar la frase “Derrocar el Patriarcado” implica una gran responsabilidad. No se trata en lo absoluto de destrozar a los hombres o generar odio hacia ellos, se trata de entender que las mujeres debemos estar negociando en las mesas de poder donde verdaderamente existe la toma de decisiones y donde únicamente han estado los hombres. Implica que las mujeres se encuentren al frente de la toma de decisiones preparadas académicamente, con trayectoria probada en sus causas y aunque durante años las mujeres a diferencia de los hombres siempre hemos tenido que probar nuestros conocimientos, esta es la única manera en la que la causa tomará fuerza y la credibilidad que le costó generaciones a nuestras ancestras verdaderamente tendrá sentido.

Hoy podemos tener la certeza de que el 8M del 2022 se convertirá nuevamente en nota, no solo por la cantidad de mujeres que salen a protestar, las cuales muchas de ellas se han unido a estos movimientos por “moda” dejando pasar o siendo omisas del origen, de la verdadera lucha por derrocar al patriarcado. Porque ahora resulta más fácil, salir este día, subir la foto a redes sociales, hacer tendencia y dejar en el olvido una causa que ha sido permanente durante años.

Resulta más fácil salir, pintar monumentos e incluso lastimar física y verbalmente a otras mujeres, aquellas mujeres que integran a los grupos policiacos y que como muchas de nosotras por vocación salen a trabajar día con día para marcar la diferencia, para sostener una familia o por la propia pasión del servicio.

A todas esas mujeres que lastiman a más mujeres se les olvida que hoy podemos ejercer el derecho al voto, ser dueñas de una cuenta bancaria, podemos comprar una casa, podemos asistir a la universidad y todo esto gracias a las ancestras que negociaron en la mesa del poder con argumentos solidos rodeadas de hombres que ejercían el dominio sobre todo.

El 8M debe marcar cada vez la diferencia, en los espacios de acceso a la justicia, en el reclamo real a las autoridades que están siendo omisas en la búsqueda de las mujeres, en la atención y prevención de la violencia pero también debe ser un día en el que como ciudadanos y ciudadanas desde cada una de nuestras trincheras analicemos las acciones que estamos llevando acabo para que en un futuro próximo estemos hablando de una real igualdad entre hombres y mujeres.

La responsabilidad de llamarse feminista no debe quedar en solo posar con un pañuelo verde o morado, o fotografiarse con los grupos más vulnerables de mujeres jóvenes, discapacitadas, indígenas entregando apoyos de ayuda social. Se debe buscar, y negociar en la mesa del poder las propuestas para generar las condiciones para que cada una de las mujeres desde el ámbito que se encuentre ya sea privado o público pueda desarrollarse plenamente decidiendo ser una mujer que aspire al desarrollo profesional o al familiar pero siempre siendo responsable de las decisiones que toma no siendo un impedimento el patriarcado que aun permea en muchos ámbitos. Esperemos que este 8M marque una diferencia trascendente y no solo se quede en una nota más.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.