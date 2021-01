La revolución del presente

Pues sí, empezamos un nuevo año. Hoy, pululan más los buenos deseos. Los propósitos que caracterizan el inicio de un ciclo temporal, han quedado un tanto de lado. No puede ser de otra manera, el 2020 sacudió al mundo con violentas formas.

Mucho se habló el año pasado sobre la “nueva normalidad”. Esta expresión invadió todos los ámbitos de la cotidianeidad. Desde las esferas sanitarias, hasta los entornos laborales, de esparcimiento y el entretenimiento; pasando por los terrenos financieros y educativos. Tuvimos, por necesidad, que adaptar nuestras formas de vida a desconocidas y diferentes convenciones.

Es un hecho que no volverá la “vieja normalidad”. El mundo cambió en el año que recién finalizó. Es inútil fijar la esperanza del retorno de las antiguas rutinas, prácticas y formas de vivir, cualesquiera que estas sean. Respecto al presente y sus formas, no se le aprecia nada normal.

Estamos en el principio de una era revolucionaria para el mundo entero. El Diccionario de la Real Academia Española, otorga, entre otras, estas acepciones al vocablo “revolución”: “Cambio profundo, generalmente violento en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional”. “Cambio rápido y profundo en cualquier cosa”.

Lo que vivimos durante la mayor parte del año pasado, es eso; han sido cambios rápidos y profundos en cualquier cosa. Así que nada es normal, mucho de nuevo sí, pero alejado de normalidades. Desde luego que ha sido violento el cambio. Todo ha sido tan vertiginoso, que apenas nos daremos cuenta que estamos inmersos en una era revolucionaria.

Al escribir estas líneas, contemplo el paisaje me rodea. El viento resopla fuerte. El polvo acarreado por el aire, empaña a la ciudad. Pareciera una escena de cualquier película apocalíptica. Quizá sea el presagio de los tiempos venideros. O solo es un inicio de año cubierto de vientos polvorientos.

El cine tendrá mucho para contar después de todo lo que ha pasado en los últimos meses. Las formas para hacer películas también se revolucionan. Y qué decir de los canales de exhibición. Ver cine en una sala de proyección será un ejercicio poco usual; de hecho ya lo es.

Nada de lo que estamos viviendo es normal. No será normal que la constante para el presente año, sea la de hablar del pandémico virus y sus nuevas cepas. No será normal la expectativa de poder retornar a nuestras prácticas de vida anteriores a la pandemia, misma que seguirá rigiendo el devenir del mundo entero. No habrá regreso al mundo que dejamos muy a principios del 2020.



