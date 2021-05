¿La última elección?

Quién diría que la elección concurrente para renovar 15 gubernaturas, 300 diputaciones federales y en el caso de Hidalgo 30 diputaciones locales, así como dos ayuntamientos sería el remedio para erradicar la pandemia de COVID.

Suena perverso imaginar que haber pintado de verde la mayor parte del país, con el semáforo epidemiológico, es para mandar el sesgado mensaje de efectividad gubernamental contra la mortífera pandemia y que la gente vaya a las urnas.

Pero así se ha conducido el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien prometió un cambio y lo cumplió, solo que, como en este caso, no siempre una modificación es sinónimo de mejora, sino lo contrario.

No existe espacio que alcance para enumerar sus embustes y atrocidades, que bien podrían calificar como delitos de lesa humanidad, por ejemplo dejar a niños sin su tratamiento contra el cáncer o a los ancianos sin Seguro Popular.

El camino hacia la consolidación de su dictadura no es cuento neoliberal, siempre con juegos de palabras, primero dijo que no pensaba reelegirse, ahora afirma que la gente se lo pide en la calle y de permitírselo, así lo hará.



Al igual que hace un año y con más de 200 mil muertes a cuestas por COVID, aunque matemáticos prestigiados a nivel nacional e internacional afirman que son 500 mil, pide no exagerar por los nuevos contagios en las escuelas.

López Obrador explotó y explota el resentimiento social para mantenerse, sigue en campaña, no al frente del gobierno. Ejerce el poder como ningún otro mandatario, pero desde el rencor, desde el síndrome de proyección que padece.

Sus caprichos, excesos, violaciones a la Constitución, delitos electorales y más, los acusa siempre en los otros, en neoliberales, en fantasmas del pasado que tan rentables le han resultado, es decir, simplemente se proyecta.

Cínicamente acepta que tiene las manos metidas en el proceso electoral y frenó la entrega de recursos a las entidades para que no operen políticamente, pero en términos generales las dejó en parálisis y solo su dádiva aplica.

ÚLTIMO LLAMADO

Efectivamente la elección intermedia del próximo domingo 6 de junio es la más importante porque conlleva la posibilidad de equilibrar el poder en México. Desde hace varias décadas no se había vivido una política persecutoria como hoy, nunca antes se habían desmantelado las instituciones de salud o destruido la política en materia social. Esta administración sí nos ha endeudado, sí ejerce el poder por el poder, sí incurre en permanente corrupción y todo está documentado. Hacen falta contrapesos y esta es la última oportunidad para ello, para evitar la dictadura.

ACLARACIÓN

