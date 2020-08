La voz de los entrenadores

Dentro de estos videos, los “coaches” nos muestran su visión del futbol, justifican sus tácticas y definen las fortalezas y debilidades que pueden existir dentro de una alineación o un sistema de juego, todo a partir de un partido específico dirigido por ellos.

Lo más llamativo es la forma en que expresan su conocimiento y la personalidad con la que afrontan estos partidos. Resaltar que en la mayoría de los análisis son casos de éxitos deportivos, como victorias ante grandes rivales o eliminatorias que resultaron a favor del equipo en ese entonces dirigido.

Si tú eres uno de esos aficionados que quiere ir un poco más allá de ver los partidos mientras se toma su chelita, este canal es la opción para ampliar la forma en que ves el futbol.

Incertidumbre Azul

En Cruz Azul el drama es el pan de cada día, y es que si no es una cosa es otra. Esta semana en su novela favorita de las nueve, grandes problemas se acercan para nuestros protagonistas, por un lado “Billy” Álvarez sigue prófugo y no de tus besos, sino de la justicia al haber sido acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que el aún mandatario de la cementera está entre los más buscados del país.

Además, la mañana del jueves distintos medios reportaron que la Secretaría de Seguridad Ciudadana sorprendió al secretario particular de “Billy” saliendo de las oficinas de la Cooperativa Cruz Azul con medio millón de pesos en efectivo y una caja con diversos documentos con la leyenda “tirar, triturar, regresar”.

Si quieren saber más de las sucias triquiñuelas de los Álvarez Cuevas les dejo una columna donde abordo el modus operandi con el cual se enriquecieron gracias a los subcampeonatos del club de futbol.

QUÉ BUENO QUE TENEMOS AL SUBCAMPEONÍSIMO

Como toda buena novela, no puede existir una buena trama sin un adecuado desarrollo de los personajes secundarios, por lo que la producción celeste se puso las pilas y el nuevo giro de tuerca es la hospitalización del zaguero central Julio César “Cata” Domínguez por problemas respiratorios, el central lleva más de tres días internado en una clínica particular de la Ciudad de México y a pesar de haber pasado las pruebas de Covid-19 anteriormente, los rumores comienzan a rondar una vez más.

Para rematar, varios jugadores salieron muy posones presumiendo sus viajes a las bellas playas mexicanas a pesar de estar en un periodo de contingencia. ¡Vaya cosa!

Regresa la Champions

Po último y no menos importante está el tan ansiado regreso de la Champions League en su fase eliminatoria, donde los encuentros más destacados dentro de los inconclusos octavos de final serán los partidos de vuelta entre Manchester City vs Real Madrid (con global de 2-1 a favor de los ingleses) y el Barcelona vs Napoli (empatados a uno en el global).

A partir de los cuartos de final las llaves se jugarán a un solo partido en cancha neutra, por lo que este formato obligado por las circunstancias será aún más emocionante que antaño.

¿Cuál es su gallo en esta edición? Para mí el Atalanta puede dar la sorpresa.

¡Hasta la próxima!