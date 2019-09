Las 100 mejores películas del siglo XXI.

El diario británico The Guardian, ha publicado esta semana su lista con las 100 mejores películas en lo que va del siglo XXI. La publicación firmada por los críticos Cath Clarke, Chaterine Shoard, Andrew Pulver y Peter Bradshaw; incluye varias sorpresas.

Como todo listado o clasificación basados en la apreciación, resulta subjetivo. Muchos de los títulos que observo en esa publicación, yo no los hubiera elegido bajo ninguna circunstancia, tampoco encuentro algún argumento que pudiera sustentar la inclusión de algunas películas en ese ranking.

El número 100 lo ocupa la más reciente producción de Quentin Tarantino, estrenada hace apenas unas semanas: Érase una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood). No es ni el mejor trabajo de Tarantino ni creo que sea una de las mejores películas en lo que llevamos de siglo.

La lista incluye toda la variedad posible de títulos y géneros, con poca inclusión del cine documental. En este último rubro, ubican a Fahrenheit 9/11, en el lugar 97, película del 2004, dirigida por el polémico Michael Moore, sobre los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estado Unidos. Y en el lugar 72 se encuentra Waltz with Bachir, un emotivo documental autobiográfico, producido en 2008; dirigido por Ari Folman, en una coproducción de Francia, Alemania e Israel.

En el número 79 posicionan a la película animada Persépolis una estupenda película de animación, codirigida por Marjane Satrapi y Vincent Paronnoud. Esta producción francesa podría estar en cualquier listado.

También podemos encontrar obras de directores mexicanos, aunque solo una producción mexicana. Amores Perros, magistral ópera prima de Alejandro G. Iñarritu, del año 2000. Una cinta que abrió brecha para el cine mexicano contemporáneo. El otro director mexicano incluido con dos títulos es Alfonso Cuarón Gravity, con: Gravity del 2013, la encontramos en el lugar 32 y Roma, del 2018, en la posición número 20.

Entre los primeros diez lugares hay verdaderas obras maestras, como Boyhood, una proeza cinematográfica del año 2014, obra de Richard Linklater, misma que le llevó 12 años realizar, ubicada en la tercera posición del listado. O como In the Mood for Love, producción del año 2000, en el quinto lugar de la mencionada lista, dirigida por el genio Wong Kar-Wai.

En el número uno y para mi sorpresa se ubica la película There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson, producción del 2007. A este título yo no lo pondría en ninguna lista. Pero repito, apreciar y enlistar siempre será subjetivo, así que seguramente ustedes tendrán sus propias listas con las obras que según su criterio sean las mejores.