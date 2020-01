Las Siete Reglas de Oro

Hace ya un tiempo encontré estas “Siete Reglas de Oro” que bien vale la alegría compartir con ustedes. No sé quién o quiénes son los autores, sin embargo, en cada palabra plasmada hay una semilla de verdad que bien podría abonar.

Justo en estos tiempos, hay una imperiosa necesidad de reconexión, de emerger con verdad y autenticidad desde la sociedad que juntos hemos cimentamos. Por ello, entrados ya en este 2020 podrían ser elementos o pautas a tomar para transformar nuestras vidas.

1. SE SANO

Limpia tu cuerpo; aliméntate noblemente; bebe mucha agua; respira hondo y profundamente aire puro, evita los venenos; la enfermedad no te tocará.

2. SE ELEVADO

Piensa siempre alto; no maldigas; evita a los maledicientes; no contamines ni permitas que te contaminen; la maldad no te tocará.

3. SE FUERTE

No temas a nada ni a nadie; tu único enemigo eres tú mismo; aleja el pesimismo y la tristeza; no estás solo, ni eres débil; huye de la falsa modestia y la vanidad; la falsa modestia sustrae fuerzas y la vanidad ciega; la debilidad no te tocará.

4. SE BONDADOSO

Haz todo el bien que puedas sin sentimentalismos; crea energías haciendo el bien a todos; cuídalas sin entregarte; la ingratitud no te tocará.

5. SE SUPERIOR

Ama a todo y a todos; no odies a nada ni a nadie; todo lo que engendra, engendra su igual; el odio engendra el odio y el amor engendra el amor, lo que des te darán; el odio no te tocará.

6. SE SABIO

Busca dentro de ti mismo a tu propio maestro; lo encontrarás; él tratará a todos tus problemas; el error no te tocará.

7. SE DISCRETO

Protégete; guarda absoluto secreto; a nadie hables de lo que tu maestro te haya enseñado; tu tesoro es sólo tuyo; el secreto crea; la traición no te tocará.

Ensimismas, estas palabras, tienen un poder que, si son interiorizadas, pueden obrar milagros personales, esos que sin duda resonarían de forma colectiva.

Que sea un gran 2020 para todos.

