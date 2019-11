Las canciones más placenteras según la ciencia

4. I Want You Back

Grabada en 1969 por The Jackson Five en voz del joven Michael Jackson. Ocupa el número 120 de la lista de las 500 Mejores Canciones de Todos los Tiempos, según la revista Rolling Stone.

5. There She Goes

Escrita por Lee Mavers, vocalista y guitarrista de The La's. Fue lanzada en 1988.