Las enfermedades no llegaron para matarte (Parte 3)

La CLAVE para reponer el equilibro del cuerpo es: reconocer el malestar, prestarle atención y permitir que se libere de la manera que desee. Reconocer significa admitir el dolor cuando este aparezca en vez de negarlo o inhibirlo.

¿Por qué? Cuando la mente está en silencio y en paz, las energías internas despiertan y hacen milagros por ti, sin ningún esfuerzo consciente, es decir, liberan obstáculos enraizados a nivel celular y subconsciente.

Por ello, en esta tercera y última columna te compartiré un método que he ido practicando para que puedas interiorizar y prestar la atención a tu cuerpo. Pero, antes quiero abundar sobre el MITO de que la salud le pertenece solo a los profesionales… NO ME CREAS, solo cuestiónalo todo, eso hacen los seres libres y mi intención con expresar estas ideas es precisamente reflexionar.

EL MITO DE QUE LA SALUD LE PERTENECE A LOS PROFESIONALES

Cualquier célula, órgano o tejido es capaz de pedir atención de la consciencia y cuando se la das empieza el proceso curativo. Sin embargo, nuestra sociedad ha ignorado este proceso fundamental (a propósito) pues existen intereses que van más allá de lo económico, es el de mantener sedada a la humanidad.

“Se ha creado un sistema médico impresionantemente caro y de desperdicio, que es espantoso e inhumano, se basa en el mito de que la curación le pertenece a los profesionales”, dice Deepack Chopra en el libro ‘El Ser Superior’.

No es casualidad que desde pequeños nos predispongan al consumo de medicamentos o vacunas, para que no nos enfermemos, condicionamiento que tiene su base en el MIEDO. Poco a poco, el entorno, gobiernos y principalmente nuestros padres, familiares y personas que nos rodean se encargan de transmitirnos creencias en torno “a la fragilidad e imperfección” de nuestro cuerpo.

Esos condicionamientos han sido integrados a nuestro sistema de creencias “con el profundo temor a la enfermedad” y el “supuesto de que no tenemos control sobre la vida y el cuerpo. La mayoría de las personas ignoran su PODER PROPIO para auto curarse.

LA MEDITACIÓN

Bueno, llegamos a la meditación que es técnica de relajación en la que puedes conectar con tu Ser Superior, sí somos seres multidimensionales (ahora experimentando en cuerpos humanos la tercera dimensión).

1. Busca un lugar cómodo donde nadie te moleste, puede ser un sillón o una cama. A continuación, siéntate o recuéstate y ponte cómodo o cómoda.

2. Cierra tus ojos y comienza a respirar lenta y profundamente las veces que sean necesarias (yo hago entre cinco o seis respiraciones). Concentra tu atención en tu aliento, siente cómo entra y sale el aire de ti (para mí es como dar bocanadas de agua fresca).

3. CONVIERTE EN EL OBSERVADOR: una vez relajado o relajada deja que tu atención fluya hacia cualquier parte de tu cuerpo. Si sientes un malestar en alguna parte, centra ahí tu atención (no busques aminorar el dolor); si te duele la cabeza, un dedo, un musculo tenso… solo observa la sensación, siente lo que está en tu cuerpo. Si sientes ganas de llorar, llora, es una forma natural de liberación.

4. Una vez que observes el malestar o la enfermedad, con toda tu consciencia y amor pregunta a esa parte de ti: ¿QUÉ PUEDO HACER PARA HACERTE SENTIR MEJOR? (en ocasiones solo con prestar atención basta, en otras, se da una comunicación en la que el cuerpo te responde con impulsos, sentimientos y pensamientos. Siempre hay que estar atentos a las sensaciones).

Cuando hago esta meditación, suelo quedarme dormido. Al despierto, el dolor o malestar ya no está, y me siento más sereno. Practícalo las veces que sientas necesario, es un buen puente para conectar con uno mismo.

RECUERDA: “El hecho de poner tu atención a una sensación es lo que produce la curación, la mente responde a lo que el cuerpo le pide. Aquella famosa frase que dice “la cura interna” no es otra cosa que la respuesta natural de tu inteligencia interior a una petición de ayuda”.

Dudas o sugerencias son bien recibidas. GRACIAS, te deseo salud.