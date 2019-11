Hace algunas semanas publiqué en este espacio un texto dedicado a las mejores películas en lo que va del siglo XXI. Ya se acerca el fin de año y junto a este, llega también el final de la segunda década de esta centuria. Por lo tanto comienzan a desperdigarse los listados de lo mejor, lo peor, lo esto y lo otro, respecto a los últimos dos lustros

Ya desde los meses de junio y julio, es decir a la mitad del año en curso, periódicos, portales especializados y críticos de cine comenzaron a publicar su listado de las mejores películas de la década que se termina. Algunos han publicado listas muy breves de 5 o 7 películas, otros como el sitio IndieWire, enlistaron 100 títulos; el portal IMDB (Internet Movie Data Base), hizo lo propio con 25 filmes.

En 2018 el sitio de noticias sobre cine World of Reel, reunió la opinión de 250 especialistas, entre críticos, directores y demás profesionales del cine, para determinar cuáles son las mejores películas de la segunda década del presente siglo. Desde mi óptica y un particular puntos de vista, afirmo que ninguna lista y ranking son objetivos, ni la de World of Reel, sustentada en la opinión de gente que hace y vive del cine, ni las basadas en puntajes otorgados por el público, ni las realizadas por algoritmos cibernéticos.

Para determinar qué productos son mejores por encima de otros, en cualquier campo de consumo, tendríamos que conocer la totalidad de estos, o sea tendríamos que ver a detalle el amplio universo compuesto por una incontable cantidad de películas producidas alrededor del orbe en los últimos diez años.

Los listados sobre las mejores películas, ya sea de una década, de un año o sobre algún otro parámetro considerado, se han basado en el cine occidental y principalmente en el de habla inglesa. Son muy pocas las producciones cinematográficas de Asia o de África o de Sudamérica incluidas en todo ranking.

Lo mejor y creo que lo más objetivo es que cada espectador, cada cinéfilo elabore sus propios listas. Yo veo títulos que de ninguna manera incluiría dentro de lo mejor del cine de esta última década. Tal es el caso de Mad Max, la versión del 2015 dirigida por George Miller, que encabeza la lista de World of Reel. Más coherente me parece lo que nos dice IMDB, su mejor película de este decenio es Joker de reciente estreno. Mientras que IndieWire ubica a Moonlight, cinta del 2016 de Barry Jenkins, como la mejor de los últimos años.

La constante en todas las listas al respecto, es que hay muy pocas películas dirigidas por mujeres, muy pocas fuera del mainstream de Hollywood. Así sean 5, 10 o 100, las mejores películas de la década son las que más has disfrutado tú como espectador.