Las mejores películas habladas en español.

La columna pasada escribí sobre las 100 mejores películas del siglo XXI, respecto a una publicación de The Guardian. Ahora el popular sitio de crítica cinematográfica Rotten Tomatoes, ha publicado un listado con las 100 mejores películas habladas en español. La lista recolecta títulos de toda la historia del cine en habla hispana.

Como les decía en la entrega pasada, resulta totalmente subjetivo elaborar un ranking con lo mejor de algo, cuando de apreciación se trata. En este caso, la lista de 100 películas esenciales de habla hispana, se basa en las críticas del sitio que la publica.

He revisado a detalle la lista y veo que predominan películas de la era contemporánea. Quizá muchos de los títulos que ahí se incluyen, son ya un clásico del cine en español. Pero también observo películas que no podrían estar dentro de las 100 mejores de algo, de lo que sea.

La misma publicación de Rotten Tomatoes afirma una verdad, el idioma español es el segundo más hablando en Estados Unidos; habla del boom que tienen los contenidos hablados en este idioma en los diferentes servicios de streaming y de la lucha que han sostenido los cineastas latinoamericanos para obtener reconocimiento a su trabajo.

Lo anterior me parece atinado, pero encontrar a las mejores películas en nuestro idioma es un ejercicio sumamente complejo que no se debe dejar solo a puntajes o porcentajes de buenas y malas críticas. El cine hecho en Hispanoamérica forma un amplio universo difícil de calificar con un ciento de títulos.

Que una película hablada en español haya sido considerada para competir por un Óscar de la Academia, no la hace superior a las que no hayan sido consideradas para tal efecto. El cine que se ha hecho a lo largo de la historia en los países de habla hispana, está lejos de los parámetros que persigue el sistema de producción de Hollywood. Esto no significa que sea mejor ni peor, solo diferente.

Desde luego que la lista que publica Rotten Tomatoes incluye títulos verdaderamente esenciales para el cine hispanoamericano. Tal es el caso de Suite Habana, película del 2003, dirigida por Fernando Pérez; un gran documental cubano. Belle epoque, cinta de 1992, dirigida por Fernando Trueba, un extraordinario filme. También aparece Memorias del subdesarrollo (1973), una obra maestra del cine cubano, dirigida por Tomás Gutiérrez Alea.

La publicación citada incluye obras, entre otros, de Buñuel, Almodóvar, Jodorowsky, Reygadas. El cine de Hispanoamérica va más allá de estos grandes nombres, va más allá de películas contemporáneas que han obtenido cualquier cantidad de premios. Ninguna lista es suficiente para determinar a las mejores películas de nuestro idioma.