Las mejores series de la década

Ahora que estamos en la época de hacer recuentos de todo lo que ha pasado en el año y en la década, hice un repaso sobre las series estrenadas en los últimos diez años. Como ya lo he mencionado en otras columnas, el calificar algo como “mejor” o “peor”, es absolutamente subjetivo y parte del criterio de quién o quiénes opinen al respecto.

Es un difícil ejercicio tratar de enumerar a las mejores series de los últimos años. Se volvió una tarea compleja elegir qué ver ante una muy amplia oferta. Además recordemos que en esta, la segunda década del siglo XXI hemos sido testigos del boom en la producción de series, esto en gracias al desarrollo y consumo en servicios de streaming.

En los listados publicados por diversos medios, tradicionales y digitales, respecto a lo mejor de las series de la década que finaliza, es posible observar la inmensa diversidad temática de estas. Series producidas para satisfacer a todos los públicos, a todas las edades, series que llegan a cualquier rincón del planeta.

En lo particular, destaco a la que es quizá la serie que revolucionó a este segmento del entretenimiento audiovisual. Game of Thrones (Juego de Tronos), serie creada por David Benioff y D.B. Weiss, basada en la saga literaria Canción de hielo y fuego, autoría de George R.R. Martin; producida por la cadena que históricamente ha sido la líder en la competencia de las series televisivas, HBO.

Entre el 2011 y el 2019, se produjeron y estrenaron ocho temporadas de Game of Thrones. Desde su temporada inaugural, se vislumbraba la gran apuesta de HBO por una historia con elementos medievales, fantasía, violencia y mucho sexo en pantalla. En cada temporada pudimos observar el derroche en los valores de producción de esta serie. Todo fue perfecto, los directores, la fotografía, el vestuario, el maquillaje y la tecnología empleada en cada capítulo realizado. Una serie que alcanzó la perfección cinematográfica.

Otra serie que ha sido de lo mejor esta década que ya culmina es, Boardwalk Empire. También producida por HBO, basada en el libro Boardwalk Empire: The Birth, High Times, and Corruption of Atlantic City, autoría de Nelson Johnson; adaptada por Terence Winter, escritor y productor otra muy exitosa serie, Los Soprano. Con un gran actor como Steve Buscemi como protagonista de una historia ubicada en la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Además, fue producida por Martin Scorsese, especialista en el cine de mafia. Esta serie tuvo cinco temporadas, la primera en el 2010 y la última en el 2014.

Y, justo al final de la década llegó la que es para mí una de las mejores series de todos los tiempos. Dark, producción alemana para Netflix. Autoría de Baran Bo Odar. La ciencia ficción y lo sobrenatural, relatado de forma magistral, con una producción que Hollywood podría envidiar, Dark se coló en el gusto de millones de espectadores. El próximo año llegará la tercera entrega de esta saga.

Desde luego que ustedes tendrán a sus series favoritas de los últimos diez años. Las tres que cito aquí, son de una extraordinaria calidad, el que yo las considere las mejores, es producto de mi subjetividad como espectador.